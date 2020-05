Han muerto 12 reos en esta administración

Fuentes documentales revelan que van seis personas asesinadas en el presente año dentro de las cárceles de Morelos, doce en lo que va de la actual administración, los motivos dicen los involucrados es por el alto nivel de contubernio que existe entre autoridades penitencias y grupos criminales por la venta de droga en los centros de reclusión.

Dentro de estos doce decesos de personas privadas de la libertad en esta administración en los centros penitenciarios del estado de Morelos, el último caso es el de Alejandro C. A., una persona recluida en el Centro de Reinserción Social (CERESO) Morelos, quien murió la tarde del domingo 10 de mayo.

En el portal “el GuardiánMex” se ha dado puntual seguimiento a las riñas en las cárceles de la entidad, y describe el último caso del fin de semana que comenzó poco después de las 17:00 horas de ese día, cuando familiares de personas privadas de libertad informaron de una riña en el área de Población del Dormitorio 4 de CERESO, también conocido como penal de Atlacholoaya.

Allí un grupo de reclusos ingresó a esa celda y agredió a tres personas, identificadas con los nombres de Héctor G. P., Narciso H. A. y Alejandro C. A., lo que ocasionó un enfrentamiento entre grupos antagónicos que buscan el cogobierno.

Como después se supo las tres personas internas resultaron gravemente heridas, por lo que fueron trasladadas al Hospital General de Jojutla “Dr. Ernesto Meana San Román”, en la región sur del estado, al parecer porque no serían atendidos en ningún nosocomio de la zona metropolitana. Cabe decir que fuentes confiables informaron que Alejandro C. A. murió en el hospital, en tanto que las otras dos personas reclusas, hasta la medianoche del domingo no habían recibido atención médica por la falta de especialistas y personal. Cabe decir que la Comisión Estatal de Seguridad Pública dio a conocer mediante un comunicado, pero sin dar detalles, relató una parte como costumbre: “la situación en el Cereso Morelos se encuentra en calma y sus actividades se reportan con normalidad”.

ZAPOTITLA PIDE ATENCIÓN

Ante la nueva riña registrada en el penal de Atlacholoaya, el diputado local Marcos Zapotitla Becerro, reiteró que las autoridades penitenciarias y de seguridad deben continuar trabajando para lograr una estabilidad y una buena reinsercion social, buscando alternativas para disminuir el riesgo que representa la sobrepoblación.

La Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) informó este domingo que se registró una nueva riña en el dormitorio 06 del Centro de Reinserción Social (Cereso) Morelos, ubicado en el poblado de Atlacholoaya del municipio de Xochitepec, dejando como resultado cinco personas privadas de la libertad (PPL) con lesiones.

En este sentido, el legislador presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en el Congreso local, confirmó que tanto el titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros como el coordinador de Reinserción Social, Jorge Israel Ponce de León Bórquez, tienen control sobre el penal de máxima seguridad.

Actualmente el comisionado estatal de Seguridad Pública tiene como prioridad evitar se registren saqueos en los negocios cerrados por la pandemia que azota a Morelos aunque el diputado local resaltó será necesario solicitar información sobre el estado actual del mismo.

Lo anterior, toda vez que el año pasado se registraron tres motines al interior del Cereso, los cuales dejaron varias muertes, por lo que el parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), consideró viable que la Federación otorgue la posibilidad de utilizar el Centro Estatal de Arraigos en Morelos donde opera actualmente la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, como un Centro de Reinserción Social, para evitar una sobrepoblación, lo que se ha confirmado provoca este tipo de hechos.

Respecto a solicitar nuevamente cambios de las autoridades penitenciarias, Zapotitla Becerro manifestó confían en las decisiones del encargado de la seguridad en el estado, ya que demostró Ponce de León Bórquez cuenta con el perfil para controlar el penal y necesita tener gente de su confianza para lograr resultados.

Tras controlarse la crisis sanitaria desde el Congreso de Morelos solicitarán nuevamente la comparecencia de Ortiz Guarneros con el objetivo de que actualice las acciones implementadas en los penales que se encuentran bajo el resguardo del Poder Ejecutivo.