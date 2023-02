Habrá solución de fondo para pagos de maestros: Felipe Castro

Los aspirantes a la dirigencia de la Sección XIX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), presentaron a los docentes sus propuestas a través de diversos encuentros a fin de que el próximo 21 de febrero elijan a quien mejor los represente.

En estos encuentros, Felipe Castro Valdovinos, de la planilla azul, señaló que en su caso, además de exponer las propuestas y objetivos, también entabló un diálogo con los maestros para conocer cuáles deben ser los temas prioritarios en el ámbito educativo.

Al reunirse con docentes del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cbta) No. 193, dijo que tienen claro que el pago de sus prestaciones como el aguinaldo y bonos por el Día del Maestro son cuestiones que no se solventaron y por ello se debe revisar a fondo la problemática para que esto no siga sucediendo.

De igual forma, dijo que se recuperarán prestaciones que los docentes tenían y que hoy en día se perdieron.

“Créanme que vamos a trabajar para que los maestros no se queden en la indefensión… nosotros vamos a mejorar la calidad de vida de los docentes”, dijo Castro Valdovinos.

Aseguró que existe una propuesta firme para que se etiqueten recursos para uniformes, útiles escolares y hasta calzado, con lo que también se pretende mejorar la calidad en la educación de los niños y niñas de la entidad.

“Y cuando digo que si se puede, es porque sabemos que es así, se acaban de etiquetar 16 millones de pesos para uniformes y mochilas, no estamos hablando al vacío”.

Castro Valdovinos se comprometió a trabajar de manera integral tanto para los maestros como para el alumnado.







