Habitantes de Los Pilares temen quedar en el abandono

En los pilares no hubo fiestas patrias, hubo velorios, dijo el señor Valentín, ayudante del consejo del la Colonia Los Pilares en Cuernavaca.

Algunos amigos y familiares han puesto veladoras a las afueras de las propiedades en las que hubo decesos tras el derrumbe del pasado 14 de septiembre.

Don Valentín teme que las autoridades los dejen en el olvido, como ocurrió hace 20 años cuando se registró un derrumbe en esta colonia de Cuernavaca.

"Hace 20 años también me tocó, pero con mucho trabajo logré levantar mi vivienda, pero ahora ya no tengo tantas fuerzas, incluso en ese tiempo los vecinos me ayudaron a limpiar mi terreno".

Recordó que el día del derrumbe el pasado 14 de septiembre del 2022 él iba llegando a su vivienda para desayunar, cuando de pronto escuchó un estruendo e inmediatamente supo que se trataba de un derrumbe, por lo que de inmediato corrió hasta las propiedades de sus familiares que se encuentran también en Los Pilares a unos metros de la casa de Don Valentín, afortunadamente su hija y nieto salieron a tiempo y no hubo pérdidas que lamentar.

"Al menos esto yo sí lo esperaba porque yo tengo más de 30 años viviendo aquí y desgraciadamente y hace 20 años yo lo viví cuando se derrumbó otra parte de más abajo".

Agradeció que exista interés por parte de las autoridades municipales, sin embargo dijo que de no ver apoyo con los trabajos de limpieza de los lotes, los vecinos se manifestarán.

Comentó que hasta el momento no ha visto que las autoridades lleven a la colonia víveres para los afectados.

"Temo que pase lo mismo a pesar de que el presidente municipal nos ofreció apoyo espero que no quede solamente en un ofrecimiento, yo no he visto a nadie repartiendo víveres, pero afortunadamente la gente que se dio cuenta han bajado y han traído comida, pañales y francamente se les agradece".

También explico que los vecinos ya saben que habitan en zona de riesgo, pero está información surgió después del primer derrumbe, ya que las casas estaban edificadas, aproximadamente 10 años después de llegar a vivir a Los Pilares.

Aclaró que los vecinos siguen habitando ahí por necesidad al no contar con algún otro terreno ni recursos para construir una casa.

"A nosotros nos dicen que vivimos en una zona de alto riesgo pero eso nos lo están diciendo ahorita cuando construimos, porque antes lo que les preocupaba era que pagáramos nuestro permiso, pero jamás nos dijeron que aquí no debimos de haber comprado, de antemano no debieron venderle a los ejidatarios", manifestó.

Mientras tanto el panteón de La Paz, se encuentra cerrado para las visitas, únicamente pueden entrar personas a los velatorios, a entierros y entrega de cruces a áreas que no estén cerca de la sección 1, zona que Protección Civil mantiene acordonada.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local