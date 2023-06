Grupo Provida impide despenalizar el aborto

Con la presencia de integrantes de Provida y colectivas feministas en el Congreso del estado, este miércoles 7 de junio no se logró que se votará de urgente y obvia resolución la iniciativa de despenalización del aborto Morelos.

A petición de la diputada Edi Margarita Soriano Barrera, se modificó el orden del día para incluir el dictamen de su iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman los artículos 115, 117 y se adiciona la fracción VI del 119 del Código Penal para el Estado de Morelos con el propósito de despenalizar la interrupción del embarazo hasta la décima segunda semana de gestación.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Se aprobó el orden y se dio la primera lectura, sin embargo, ante la presencia de integrantes de colectivos a favor de la despenalización y de grupos Provida, no se aprobó votarlo como de urgente y obvia resolución, por lo que el dictamen tendrá que pasar a segunda lectura.

La diputada promovente de la iniciativa, Edi Margarita Soriano lamentó que no se aprobará la votación y reprocho a sus compañeros la falta de apoyo.

Integrantes del grupo Provida, también se hicieron presentes en el Congreso local. Josefina Martínez, de la agrupación 40 días por la vida, dijo que es una pena que los diputados “subieran” así de pronto el tema para ser analizado en el Pleno.

Llegan a las gradas del pleno ciudadanos Provida

🎥Jessica Arellanohttps://t.co/YWFP5iTckX pic.twitter.com/XHhcPNZMLr — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) June 8, 2023

Agregó que es lamentable que por un lado se defienda a las mujeres de las agresiones y la violencia que enfrentan, y por otro no se le dé protección desde el seno materno.

“La mujer está viva desde el seno materno y desde ahí se le debe proteger. Exhortamos a los diputados a que no se abstengan, que no estén a medias tintas, necesitamos que decidan defender la vida, a defender a la que será la próxima generación y que no acaben con ella”.

Rogelio Varela de la misma asociación, indicó que en próximos días, una vez que se suspendió la votación, se reunirán con los demás grupos Provida para analizar las acciones a seguir y que no se permita el aborto en Morelos.

Local Mujeres exigen pleno respeto a sus derechos el 8M

“Sabemos que hay una consigna a nivel federal y no es posible que los diputados, sin conciencia y solo por una orden que se tiene desde lo federal estén dispuestos a votar a favor del aborto pesar de en Morelos somos más los Provida”.

En tanto, Tania Osiris, de la Colectiva "Divulvadoras", lamentó la decisión de los diputados e informó que en el mes de febrero promovieron una amparo para que se deje de considerar el aborto un delito.

Derivado de ello, informó señaló que el pasado jueves los tribunales les dieron la razón, advirtiendo que es inconstitucional que el aborto siga incluido en el Código Penal del Estado de Morelos.