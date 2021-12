Ganaderos se sienten olvidados por gobierno

Los ganaderos de la zona sur de Morelos cerrarán el año 2021 padeciendo el alza en los insumos, situación que los obliga a reducir el hato ganadero.

Asimismo, se dicen olvidados y golpeados por las políticas públicas “erróneas” que los ha dejado sin apoyos en los últimos tres años y ahora peor porque los diputados de Morelos no aprobaron el presupuesto de egresos 2022, manifestó el presidente del sistema producto bovino carne, Roberto Reza Quiroz.

El también presidente de la Asociación Ganadera de Tlaquiltenango reconoció que pese a que se trata del sector primario, no les queda más que esperar a que mejoren las cosas.

“La situación está muy triste, hay que decirlo tal cual, vamos disminuyendo nuestro hato ganadero porque seguimos vendiendo nuestro ganado, y no fue hasta este mes de diciembre que se le subió el precio y por eso la gente ha resentido el incremento al precio de la carne, pero esto es apenas para recuperar los gastos del alza de los insumos para la engorda de los becerros, ya que sale carísimo”.

Y es que el costo de los granos es elevado y la utilidad no es mucha, pues ese incremento se venía esperando desde hace varios meses y eso permitirá un respiro a los ganaderos.

“Los productores de ganado seguiremos aquí hasta que terminemos nuestro ganado. Ya no podemos tener más porque los vendemos para comer, es de lo que nos mantenemos como sector primario, y es parte de nuestra cultura, vocación y pasión por el campo”.

Reconoció que mucha de esta crisis en el sector agropecuario tiene que ver con las políticas públicas “erróneas” de los gobiernos federal y estatal: “Esas diferencias que traen los diputados, que al final de cuentas afectan mucho a la ganadería y al pueblo de Morelos, habla de que los y las diputadas están mal porque en ese momento no se perjudican ellos o sus partidos políticos, sino que están perjudicando a la ciudadanía, al sector primario en la producción de alimentos del campo morelense”.

Consideran que la crisis en el sector agropecuario tiene que ver con las políticas públicas de los gobiernos federal y estatal /Angelina Albarrán | El Sol de Cuernavaca

Necesario, que los recursos lleguen al campo morelense

Aunque en el caso de Morelos el presupuesto para la Secretaría de Desarrollo Agropecuario contemplado para el 2022 era de 77 millones de pesos, el 50 por ciento era para el gasto corriente (más de 35 millones de pesos) y el resto para los programas.

“Hago el llamado enérgico para que no suceda esto, no puede ser que si se aprueba un recurso se pierda más en el gasto corriente y no lleguen los beneficios a los productores, ¿Cómo vamos a producir?”, dijo al lamentar que no haya programas ni apoyos para la siembras, compra de ganado ni medicamentos para prevenir las enfermedades de los animales.

“Nos dejan en total abandono, pero aquí estamos aguantando y manteniendo la producción de alimentos para los morelenses”.

Tres años sin ventanillas de atención al sector

“Llevamos tres años que no hay ventanillas, tres años que no hay apoyos suficientes para el campo, tres años que vamos contra corriente”, dijo al recordar que hace dos años se murió mucho ganado por falta de alimento y otro tanto se tuvo que sacrificar para frenar la mortandad.

Y aunque se hizo el llamado a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, quien anunció que se implementaría un proyecto de granos, ese auxilio nunca salió porque las ventanillas siguen cerradas pues no hay recursos suficientes.

Además, a los municipios también les llega presupuesto para el campo, pero hay ayuntamientos como Tlaquiltenango que no lo liberaron. Consideró que si los municipios impulsaran un buen programa de granos para la alimentación del ganado se levantaría la producción, como ocurre en otros lados, pero en los casos de Tlaltizapán y Zacatepec no se vieron reflejados los recursos del Faede.

“Necesitamos que llegue el recurso a dónde debe llegar. Y con buenos técnicos se pueden multiplicar los esfuerzos y en lugar de 6 millones, con los productores se hace una bolsa de 12 millones de pesos para un buen programa”, expresó en espera de que este 2022 existan autoridades municipales y estatales con mejor visión para el campo.





