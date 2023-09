Galeana cierra fiestas patrias con desfile por consumación de la Independencia

Con motivo del aniversario de la consumación de la Independencia de México, 29 instituciones de diferentes niveles educativos y diversos carros alegóricos participaron en el tradicional desfile conmemorativo celebrado este miércoles 27 de septiembre en la comunidad de Galeana del municipio de Zacatepec.

El tradicional desfile cívico fue encabezado por la escolta de Seguridad Pública de Zacatepec, seguido por el contingente integrado por el alcalde José Luis Maya Torres, el Cabildo y personal del Ayuntamiento; el evento patrio contó con la participaron de planteles educativos de la comunidad y de colonias vecinas y de la cabecera municipal.

A pesar de que no se tienen registros oficiales que establezcan desde hace cuantos años se realiza este evento patrio en la comunidad de Galeana, la celebración cívica es reconocida como una de las más importantes de Zacatepec, considerada incluso más grande que la fiesta patronal en honor a San Nicolas de Bari.

En el desfile se tuvo la participación de la Banda de Guerra del 108 Batallón de Infantería de la 24a Zona Militar; el contingente de autoridades locales incluyó a ayudantes municipales, directores y coordinadores de área del Ayuntamiento de Zacatepec, asimismo se contó con la presencia de la Banda de Guerra de la sección 72 de Trabajadores del Ingenio "Emiliano Zapata".

En el nivel preescolar participaron los planteles “Estefanía Castañeda”, CAIC del municipio, “Mar de las Antillas” y "Emelia López Acosta"; al mismo tiempo estuvieron los contingentes de los planteles “Artículo 27 Constitucional”, “Rafael Zambrano”, “Leona Vicario”, “Gloria Rojas Vilchis”, “Tepochcalli”, “Defensores de la República”, “Ramón Beteta”, “Revolución Agraria”, “Enrique Rodríguez Cano”,Prof. “Pablo Medellín Morales”, Juan Jacobo Rousseau, el colegio “Dinamikids” y el instituto “Quebec”.

También participaron la Secundaria Técnica No. 27 de Galeana, la Telesecundaria “Lázaro Cárdenas” y la Secundaria “Enrique González Aparicio”, la secundaria Técnica Agroecológica No 34, la Secundaria Benito Juárez, la Secundaria Técnica No 2 y la Telesecundaria “16 de Septiembre”.

En lo referente al nivel medio superior, se tuvo la presencia de alumnos del CBTIS 223, del CBTA 8 de Xoxocotla, del CBTIS 136, y el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos plantel 08 de Tehuixtla, así como contingentes de la Universidad Pedagógica Nacional de Galeana.

El desfile también contó con la participación de algunos vehículos alegóricos, así como la presencia de la embajadora de la Fiestas Patrias del municipio cañero y la “Reina de las Fiestas Patrias” de Galeana Centro, “Embajadoras de las colonias aledañas”, la “Reina de los Charros”, la Asociación de Charros, la Banda de Viento y Protección Civil, quien estuvo a cargo de salvaguardar el bienestar de los participantes y de los asistentes que recorrieron las principales calles de la comunidad.

Angelina Albarrán | El Sol de Cuernavaca









