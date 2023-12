Gabinete de Cuauhtémoc Blanco perderá cinco elementos

Al menos cinco miembros del gabinete buscarán un cargo de elección popular en el proceso electoral del 2024, informó Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos. Mientras tanto, él continúa en el suspenso de entrar o no en la contienda.

El mandatario estatal compartió que en caso de lograr sus aspiraciones, los elementos deberán separarse del cargo.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

“Ellos saben lo que tienen que hacer y como siempre he dicho cada quien tiene sus decisiones y pues son respetables... Yo creo que si van a salir entonces si va a haber algunos cambios, muchos se van a tener que separar para tomar lo que ellos quieren, hay diputaciones, senadurías, presidencias municipales, y si va a haber cambios en el gabinete”, externó.

Por su parte, tiene planes de contender las elecciones para obtener una senaduría o diputación local, sin embargo, también le gustaría regresar al mundo del fútbol.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco, confirmó que habrá ajustes en su gabinete ante la intensión de cinco secretarios que buscarán cargos de elección y aclara que sigue en análisis de buscar algún cargo de elección popular

📹: Enrique Domínguezhttps://t.co/J5nB5eEeNP pic.twitter.com/3PEQwprvrl — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) December 1, 2023

”Todavía no (he tomado una decisión) estoy pensando, como se los he dicho que a mí me gustaría regresar al fútbol, pero no lo sé voy a tomar una decisión en estos días o el próximo año... estamos viendo, puede ser senaduría, puede ser diputación federal, la verdad ni me preocupa, yo no soy de los que ande ahí buscando hueso”, expresó Blanco Bravo.

Hasta el momento, Ana Cecilia Rodríguez González, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDyT) se registró para competir por la candidatura de la alcaldía de Cuernavaca por Morena; José Luis Galindo Cortés también se postuló para la alcaldía de Ayala y para la diputación federal por el distrito tres, mientras que Víctor Mercado Salgado será la primera fórmula al Senado y como segunda fórmula iría la Secretaría de Administración Sandra Anaya.