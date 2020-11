Frenan barreras culturales protección

Sesgo de optimismo, sesgo de staquos quo y sesgo del presente son términos que probablemente muchos de nosotros desconozcamos, pero que juegan papel fundamental en el comportamiento que podemos adoptar ante una situación de crisis como la que ha causado la pandemia del Covid-19. Es, también, el primer tema que abordó un grupo de estudiantes del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) a la hora de realizar una serie de infografías que circularán en las redes sociales.

De acuerdo con Emanuel Orozco Núñez, investigador y profesor de la unidad didáctica “Sistemas y Políticas de Salud”, una materia teórico que toman los estudiantes de maestría del INSP, el objetivo de este proyecto es explorar las causas por las que la ciudadanía no sigue o deja de seguir las recomendaciones para evitar contagios del virus, así como analizar la respuesta de los sistemas de salud ante las necesidades actuales.

“Es un trabajo escolar guiado; tuvieron supervisión de un grupo de tutores académicos donde iban presentando avances, mostrando sus dibujos, los iban ordenando; no es un trabajo improvisado”, explica.

Barreras conductuales contra el uso de cubrebocas

La primera infografía elaborada por los estudiantes del INSP, específicamente por los del área de ciencias sociales, aborda las barreras conductuales que impiden que la gente use cubrebocas, como el exceso de confianza y el sesgo de optimismo, que se caracteriza por la subestimación del riesgo de contagio. Además, otras barreras por las que la gente no toma medidas de prevención ante la pandemia son el sesgo de status quo, caracterizado por la aparición de soledad y dolor emocional por no relacionarse con los demás, así como ansiedad y depresión; y el sesgo del presente, en el que subyace la precariedad laboral, la informalidad y, en términos generales, el “vivir al día”.

Pero además de señalar las barreras que frenan la prevención entre la población, los estudiantes se dieron a la tarea de proponer una serie de alternativas para reducirlas, como incrementar la percepción de riesgo y la autoeficacia; implementar campañas de salud mental para aprender a socializar en la nueva normalidad; y ampliar el acceso a la seguridad social y laboral para mantener la salud.

Tratándose de la barrera conductual que representa el exceso de confianza, Orozco Núñez abundó en que el sector de la población más recurrente es el que conforman los jóvenes, al grado de que dicho grupo representa el 30 por ciento del total de contagios debido a este comportamiento.

A la fecha, el estado de Morelos ha acumulado siete mil 233 casos confirmados de Covid-19, siendo Cuernavaca, Cuautla y Jiutepec los municipios con mayor concentración.

“Lo que contribuye a la pandemia es la falta de adherencia a las medidas de prevención”

Emanuel Orozco Núñez,

Investigador del INSP

169 casos activos de Covid-19 se reportaban hasta la tarde de ayer.