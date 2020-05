Forman brigadas para vigilar la cuarentena en Jojutla

El presidente municipal de Jojutla Juan Ángel Flores Bustamante hizo un llamado la ciudadanía a permanecer en sus casas las próximas dos semanas de junio, y adelantó que se lanzará una convocatoria para formar un consejo de vigilancia de las normas sanitarias, en cada colonia, para que se sancione a los establecimientos que no respeten las normas o acaten las disposiciones sanitarias.

Luego de lamentar que en Morelos se tenga que prolongar el periodo de contingencia sanitaria, dijo; “la gente no ha entendido, no tienen idea todo lo que nos toca pasar a los presidentes municipales, viendo que está partiendo gente que conocemos y queremos, esto no va a terminar si no guardamos la sana distancia, quedarse en casa, no salir; entiendo a la gente que tiene que trabajar, sale, pero si va a trabajar que sea con todas las medidas sanitarias”.

E incluso ofreció el apoyo para los que no tienen cubre bocas, lentes o caretas: “con gusto los apoyamos, esto es realmente tremendo y jamás pensé vivirlo, he visto gente tan querida que está partiendo y no puedo decir que es por la propia familia, son muchas cuestiones que desgraciadamente están reguladas y que mucha gente ya no quiere ir a hospitales, porque están viviendo esta situación”.

Dijo que su administración ha apoyado a los deudos con el terreno del panteón, la caja, con descuentos e incluso hay una fosa comunitaria para 9 personas, que también está ahí a disposición, pero tendrán que compartirla, es una fosa comunitaria; "hemos apoyado con descuentos incluso con la compra del ataúd".

“Yo espero que si la gente se guarda estas dos semanas y no salen mañana y no sale el fin de semana, estoy seguro que para el día 15, las cifras van a bajar y estoy seguro que vamos a poder volver a la nueva normalidad, pero es una situación que tiene que ver con la propia gente, pero si la gente ayuda”

Descartó que se tengan que seguir intensificando acciones: “ya no se pueden seguir intensificando las acciones, es una cuestión que tiene que ver con la conciencia de la gente, si la gente nos ayuda, avanzamos a la nueva normalidad, porque ya no tenemos más elementos, más policías, más tránsitos ni vamos a poder seguir exponiendo a más compañeros, es responsabilidad de acada persona”.

Adelantó, que se va a lanzar una convocatoria para habilitar consejos ciudadanos de vigilancia, "vamos a hacer una convocatoria pública la próxima semana, para que estos consejos de vigilancia de las normas sanitarias, nos ayuden y en la nueva normalidad se cumplan las reglas, yo no sé cómo se les va a denominar aún, pero van a ser quienes reporten cuando en una tienda no estén cumpliendo".

"Se podrá denunciar y nosotros vamos a actuar conforme a derecho, conforme a la ley y en este caso se podrán clausurar negocios de acuerdo a las nuevas reglas, si a partir del 15 de junio, en esta normalidad podremos abrir los establecimientos tendrán que cumplirse con las reglas sanitarias", y como ejemplo citó las estéticas, sólo podrán dar servicio previa cita y sin niños; que usen cubrebocas, lentes, y gel o lavado de manos constante.

Si este comité ciudadano, se percata que en una estética no cumplen con esta normatividad, entonces vendrá una sanción, y será la misma ciudadanía la que vigile que todos cumplamos las normas en la nueva normalidad.