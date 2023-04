Fontaneros en estado de ebriedad dejaron sin agua seis colonias

Tres trabajadores del sindicato del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) fueron detenidos en el operativo Conduce Sin Alcohol, por viajar en estado de ebriedad, debido a ello, al menos seis colonias en la capital se quedaron sin el vital líquido el fin de semana pasado, ya que no llegaron a abrir las válvulas.

Así lo informó el comisario de SAPAC, Eleael Acevedo Velázquez, quien dijo que por esta falta administrativa fueron dados de baja.

Agregó que el sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) solicitó la reincorporación de estos tres elementos que fueron detenidos el sábado 15 de abril por el alcoholímetro, se trata de Mario “N”, Raúl “N” y Óscar “N”; de acuerdo con lo dicho por el comisario, fueron detenidos en horario laboral, ya que entre sus funciones se encontraba el manejo de las bombas que durante la noche distribuyen agua potable a las colonias:

Ajonjolinar

Club de Golf

Instituto de Investigaciones Eléctricas

Melchor Ocampo

La Nueva Santa María

Chipitlán

La Unión

Lagunilla

Loma Dorada

Lázaro Cárdenas

"Ellos quieren que se restituyan a los trabajadores del estado, ellos son quiénes debían de estar haciendo en la tarde lo que se llama tandeo, que no es otra cosa más que abrir y cerrar las válvulas para distribuir el agua… fueron varias colonias las que no tuvieron agua, porque en lugar de distribuir el agua, impidieron que llegara a las colonias… fueron detenidos en una camioneta del SAPAC en horario laboral e iban tomados", explicó el comisario en rueda de prensa.

Mencionó que el sindicato no está siendo sensible con la población, ya que están afectando los derechos humanos con la privación del servicio de agua potable, por lo que solicitó a los representantes del sindicato que reconsideren sus solicitudes, ya que no estaban siendo benéficas para la ciudadanía.

Asimismo, explicó que además de la restitución de los trabajadores, el sindicato solicitaba otros puntos, como el pago de los días económicos y otras prestaciones, sin embargo, el comisario señaló que los derechos que exigen se cumplieron de acuerdo con el contrato colectivo que ambos sindicatos firmaron.

"La devolución de los días económicos no sé porqué la piden si ha pagado siempre, todos los días que tienen de derecho los trabajadores invariablemente se hacen y se llevan a cabo", explicó el comisario.

Integrantes del sindicato irrumpen en oficinas de SAPAC

Los integrantes del sindicato de la CTM que pedían la restitución de tres de sus agremiados, bloquearon avenida Morelos para que fueran escuchadas sus exigencias e irrumpieron en las oficinas del SAPAC cuando el comisario daba una rueda de prensa para informar sobre los hechos.

Roberto Castrejón, asesor de los trabajadores sindicalizados, lo encaró y aseguró que mienten quienes acusan a los trabajadores y solo quieren quitarles sus prestaciones.

Por algunos minutos el ambiente se tornó tenso, ya que el comisario del Sapac prefirió salir de la oficina y los demás trabajadores le impidieron el paso, finalmente logró salir y el enfrentamiento verbal no llegó a mayores.