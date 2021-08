Fiscalía no ha hecho nada en caso Samir: Blanco Bravo

El gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, dijo que es la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) la responsable de investigar al fiscal general, Uriel Carmona Gándara. Destacó que en lo que concierne al estado, esta figura ha dado pocos resultados de su labor; como ejemplo citó el asesinato del activista Samir Flores y del cetemista Jesús García, en los que no ha habido avance pese al paso de los años.

“Es la SEIDO; yo no tengo nada que ver. El fiscal ha dicho que yo lo estoy persiguiendo y siempre le he dicho que trabaje, que dé resultados, porque la final de cuentas no los hemos visto, no hemos visto los resultados del fiscal; él le echa la culpa al gobierno del estado que está involucrado y a quien están investigando es a él”, dijo.

Uno de los ejemplos más claros de la falta de resultados, acusó el mandatario, es el asesinado del activista Samir Flores o el del cetemista “Chuy" García, de la CTM, en los cuales los años han pasado con celeridad, pero no se tienen resultados.

"Ser fiscal no es ir a pararse para la foto, sino dar resultados; también el fiscal anticorrupción, han pasado ya tres años y no han pasado nada, le pido al señor que se ponga a trabajar porque son temas que nos preocupan”, sentenció.

El mandatario estatal participó en la Consulta Popular 2021 cerca del mediodía. En la mesa receptora donde lo tocó emitir su voto dijo que la vuelta a clases de manera presencial el próximo 30 de agosto no es todavía un hecho. Señaló que si bien la entidad se apega a los lineamientos de la federación, en Morelos se trabaja en una mesa entre autoridades del sector Salud y Educación para determinar si esto será posible ahora que la entidad regresó al semáforo amarillo.

“Nos estamos acatando a lo que diga el gobierno federal y lo vamos a hacer, ojalá y se terminen todas las vacunaciones para los chavos porque realmente les está pegando a ellos, debemos tener cuidado, yo le sigo diciendo a la gente que debemos tener cuidado porque esto sigue en todo el país”, dijo.

Confío en que el biológico llegue con mayor celeridad al estado y redoblar el paso para la inmunización del sector que ha mostrado tener una mayor movilidad.