Gobierno reconoce fallas en la seguridad de Morelos

Los responsables en Morelos del área de seguridad en el gobierno estatal aceptaron que hay fallas en la seguridad. Esto ante los hechos del fin de semana, el más violento de la actual administración con 16 homicidios.

Entre los argumentos para explicar lo que sucede en el estado en materia de seguridad, se dijo que faltan, al menos, 8 mil policías porque se requieren 12 mil.

Las autoridades adelantaron que se ofrecerá recompensa a quien proporcione información sobre la ubicación del "Señorón”, “XL”, “El Frank” o “El Colombiano” porque son los principales generadores de violencia en la entidad.

La palabra clave en este tema, afirmó el encargado de la política interna, Pablo Ojeda, es la coordinación y no sólo con los municipios sino con la federación. Agregó que, por el contrario a estos hechos, sí han habido operativos exitosos con la Marina, la Sedena, la fiscalía y la CES.

“Creemos que esa es la fórmula correcta, el Mando Coordinado es un instrumento que permite atender de forma mucho más eficaz y eficiente los problemas de inseguridad, de entrada nos permite fortalecer el recurso más importante que tiene la seguridad pública que es el recurso humano".

Expuso que otro factor podría ser que Morelos es de las entidades donde los policías tienen los salarios más bajos a nivel nacional, y ese es uno de los propósitos para dignificar, y que no haya uno solo que gane menos de diez mil pesos. Eso se logra, repitieron, con el Mando Coordinado.

El fiscal Uriel Carmona, presumió su labor al frente de la institución. Dijo que ha sido efectivo y que aunque Morelos encabeza la incidencia en feminicidios, hay una efectividad por arriba del 70 por ciento.

No obstante, reconoció que en homicidios dolosos es diferente porque “ el uso de las víctimas no necesariamente corresponde al número de agresores. Tenemos casos en donde hemos logrado sentencias condenatorias de un individuo que resultó ser el responsable de 27 homicidios dolosos. Entonces, el tema de la proporción frente a los porcentajes de impunidad requieren de una explicación más técnica, y no es un problema exclusivo del estado de Morelos".

El comisionado José Antonio Ortiz Guarneros, argumentó que si se combate a las bandas delictivas y las han dejado bastante disminuidas, pero es la falta de elementos policiacos lo que no permite generar esa seguridad que se necesita en los municipios, incluso las corporaciones se han visto disminuidas por las mismas bandas, como los "Tlahuicas", "Los Rojas", "la Familia Michoacana y el Cártel de Jalisco , aunque algunos delincuentes usan ese nombre para atemorizar a los ciudadanos.





Tormenta eléctrica los deja sin cámaras de videovigilancia

Con respecto a la utilidad o no de las cámaras, el jefe de la policía, argumentó "nosotros no recibimos mil 200, sino mil cámaras del C-5 y 600 cámaras del Comvive, y de esas en este momento operan únicamente el 57 por ciento. Por la tormenta de hace dos días, teníamos el 87 pero un rayo nos bota hasta 300 cámaras de un jalón y entonces se debe restablecer los enlaces, en esta época de malos tiempos es lo que hacemos a diario".

Además, coincidieron que en materia de secuestros la incidencia disminuyó, sin embargo prometieron trabajar de manera coordinada con todas las instituciones, en otros delitos como el robo con violencia que también aumentó.





