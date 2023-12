Fiscalía extravía 20 carpetas de investigación de desaparecidos

Integrantes del colectivo Regresando a Casa denunciaron la mañana de este miércoles 20 de diciembre la desaparición de al menos 20 carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con Lorena Reza, integrante del colectivo, acudió la semana pasada a las instalaciones de la Fiscalía para conocer el avance en el caso de la desaparición de su hijo; sin embargo, le dijeron que su carpeta se encontraba desaparecida y se comprometieron a buscarla, situación que se repite con 19 casos más del colectivo.

La mañana de este 20 de diciembre integrantes del colectivo acudieron a la ofrenda a víctimas instalada en las puertas de Palacio de Gobierno, donde colocaron esferas de papel con los nombres, fotografías y datos de sus familiares, a fin de honrar su memoria y con la esperanza de poder encontrarlos.

Familiares de personas desaparecidas adornando el monumento en su memoria a las afueras del Palacio de Gobierno. / Luis Flores | El Sol de Cuernavaca

“El llamado es el que siempre hacemos, cada que estamos aquí y cada que estamos en todos los lugares, pero parece que le hablamos a nadie, porque no escuchan, porque no se dan cuenta que estamos acá las familias, que nos hace falta nuestro ser querido, que son personas que tiene derecho a estar aquí, que tienen derecho a seguir con su vida y lamentablemente no están y las autoridades parece que no les importa”, asegura Lorena Reza.

Integrantes del Colectivo "Regresando a Casa" denunciaron la falta de actuación por parte de las autoridades y la desaparición de varias carpetas de investigación

Nada que celebrar

Para las familias de desaparecidos esta Navidad no hay nada que celebrar ante la ausencia de sus seres queridos. Lorena busca desde el 2 de septiembre de 2011 a su hijo Juan Manuel, quien presuntamente fue secuestrado. Asegura que desde entonces su familia está incompleta; hay un lugar vacío en su casa; exige a las autoridades ponerse a trabajar y dar resultados.

Asegura que del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, no esperan nada, puesto desde que era alcalde y hasta la fecha no ha dado la cara, y mucho menos están buscando a candidatos porque ya no confían en nadie.