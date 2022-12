Faltan psicólogos y abogados para atender a víctimas

La Comisión Ejecutiva de Reparación y Atención de Víctimas sólo cuenta con dos psicólogos para atender a las más de tres mil víctimas, aceptó la titular Penélope Picazo Hernández; además, carece de abogados que brinden acompañamiento legal desde que llegan al Ministerio Público hasta que consiguen la reparación integral del daño.

“Las víctimas en el estado de Morelos están desprotegidas; no tienen un abogado, como sí lo tienen los delincuentes; no me parece justo que los delincuentes tengan quién los acompañe en la defensa de sus derechos humanos, pero las víctimas llevan solas su proceso”, dijo Picazo Hernández.

Las personas que cursan un proceso en su contra tienen a su disposición a 44 abogados de oficio, pero para las víctimas hay apenas cinco abogados de 23 que deberían tener, lo que, recordó, fue motivo para que la Comisión de Derechos Humanos del estado emitiera una recomendación por violación a los derechos humanos.

“Con el recurso que se aprobó apenas estaríamos poniendo la primera piedra, ya que tampoco nos alcanzaría. Las víctimas llegan solas a la Fiscalía y por eso no hay sentencias, por eso no hay detenidos, porque llevan solas su proceso”, informó Picazo Hernández.

La funcionaria dijo que por ello se busca la creación de la Unidad de Asesoría Jurídica, lo cual requiere de 2.6 millones de pesos que no fueron considerados en el Paquete Económico 2023, pero sí le destinan más fondos a la Fiscalía General de Justicia, acusó.

“Etiquetaron en favor de las víctimas más recursos para la Fiscalía, creo que le incrementaron un 30 por ciento, pero la Fiscalía tiene la facultad de procuración, pero no de reparación como lo tiene la Comisión, la cual genera pagos funerarios, manutención de los menores que queda en orfandad por la muerte de sus padres”, comentó Picazo Hernández.

En cuanto a psicólogos, tienen apenas dos cuando se requieren de mínimo seis. La comisión atiende a más de tres mil 600 víctimas, en este año se sumaron poco más de mil “atendemos al 96 por ciento de las víctimas de delito, el resto por ser del fuero federal son atendidas por la Comisión federal”.







