La falta de traductores aún segrega a indígenas

En Morelos, los gobiernos municipales carecen de intérpretes o traductores certificados de lenguas indígenas.

Incluso a veces se apoyan en personal que no la habla al cien por ciento, salvo cuando el Poder Judicial pide a las autoridades que proporcionen un traductor pues así lo mandata la Comisión Americana de Derechos Humanos.

Pese a esto, en el municipio indígena de Xoxocotla las autoridades consideran que no existe tal necesidad, ya que “son muy pocas las personas que hablan náhuatl y la mayoría son adultos mayores que además hablan también el español”.

Xoxocotla se ubica al sur de Morelos y tiene una población de 27 mil 802 habitantes, es decir, el 1.4% del total de la entidad. De ese universo, tan solo el 7.87% habla su lengua materna, que no es el español.

El náhuatl es predominante con dos mil 162 hablantes; zapoteco, ocho; y no especificado, cuatro, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A su vez, en el municipio indígena de Coatetelco, un lugar con fuerte arraigo de sus usos y costumbres, los hablantes de legua materna representan tan solo el 0.51% de su población, en su mayoría adultos mayores. Y este poblado tiene, además, tres intérpretes jóvenes, todos estudiantes de lengua náhuatl, uno de ellos reconocido por el Poder Judicial.

En Coatetelco, el señor Jesús García reconoce que poca gente habla náhuatl, entre ellos su tía de 98 años de edad:

“Para mí fue difícil aprenderlo, siempre me dediqué a trabajar, no estudié y no sé leer, no tuve tiempo ni de hacer algún deporte, y no me servía hablarlo por temor a la discriminación”.

El presidente de los pescadores de los dos lagos, Abel Galicia Santana, reconoce que, entre los 60 agremiados, son pocos los que saben algo de náhuatl, pero está convencido de que es por la falta de uso y práctica debido a la discriminación que sufrían los que hablan la lengua materna.

Discriminación disfrazada

Advierte que incluso los jóvenes se avergüenzan de ser de un municipio indígena, ya que sus padres o abuelos sufrieron segregación en años anteriores.

Asimismo, la discriminación que por décadas sufrió la población provocó que, en los últimos 100 años, se haya dejado de hablar la lengua materna.

En Xoxocotla, Marco Antonio Tafolla, activista y promotor cultural, considera que hay una discriminación muy disfrazada ya que el personal de las instituciones los recibe, hacen mesas de trabajo, pero no los escuchan, y un ejemplo claro es el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), pues pidió reservar su nombre para evitar el acoso de las autoridades se han cuestionado la consulta respecto a la “autoadscripción calificada” de candidatas o candidatos indígenas. Y ahora con la creación de un supuesto catálogo de sistemas normativos internos.

Mientras que la regidora de ese mismo municipio, Hilda Quintana Villegas, quien participó durante años en el movimiento por la municipalización de Xoxocotla, comentó que padecieron discriminación en los noventa en el Congreso del Estado, y ahora que llegaron al gobierno municipal, tras la muerte del alcalde electo le cerraron las puertas porque no sabían quién iba a presidir, lo que a todas luces fue un acto discriminatorio.

Recuperar el náhuatl

El alcalde de Coatetelco, Humberto Leónides Segura, reconoció que “desgraciadamente es mínima la población que habla náhuatl en este municipio”; sin embargo, con el apoyo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas con representación Morelos, se están impartiendo talleres financiados por el gobierno federal, para que durante tres días a la semana se hagan cursos de náhuatl con más de 50 alumnos de diferentes edades.

Estamos rescatando y preservando nuestra lengua, cita Humberto Leónides edil de Coatetelco: "Nosotros tenemos un padrón de personas que están tomando estos cursos y que ellos saben que es un esfuerzo que estamos haciendo como Ayuntamiento Municipal, es uno de los criterios más importantes que nos deben de distinguir, independientemente de nuestra cultura, debe ser la columna vertebral en estos municipios indígenas la lengua materna".

Traductores e intérpretes

Leónides Segura señaló que en Coatetelco cuentan con tres personas que ya hablan náhuatl, entre ellos un joven de 27 año que está en el Departamento de Cultura y hace las funciones de traductor ante las instancias del Poder Judicial.

“Cuando hay una persona detenida de origen indígena o que requiera de un traductor nos solicitan al compañero y lo enviamos a los diferentes juzgados, para que él sea el traductor de estas personas detenidas”, explicó.

Agregó que ya son tres personas en el Ayuntamiento que están comisionadas, y una reconocida por el Poder Judicial, de nombre Jairo Macedonio Flores, como intérprete o traductor.

Entrevistado al respecto, el habitante del municipio indígena de Coatetelco, dijo que le han pedido que acompañe a algunas personas con procesos legales en los juzgados, ha estado como acompañante, ya que la realidad es que la lengua náhuatl ya se ha ido perdiendo, cuando hace algunas décadas, dijo, "teníamos algunas personas de 80 o 90 años que lo hablaban en la variante de Coatetelco, que es diferente al náhuatl de Cuentepec y Xoxocotla".

Reconoció que el Poder Judicial, al carecer de intérpretes o traductores, ha solicitado al Ayuntamiento el apoyo de uno, como derecho que tienen las comunidades indígenas.

Población indígena dispersa

En el estado de Morelos los pueblos indígenas se encuentran dispersos en 16 municipios de un total de 36.

Las lenguas maternas predominantes son él náhuatl con una población de 24 mil 616 personas hablantes; el mixteco con siete mil 230; tlapaneco con dos mil 467; y zapoteco con tan solo 722.





