Falta de pagos enferma a la titular de SAPAC

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado confirmó que debido a las presiones por la situación que actualmente vive el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), la titular Evelia Flores Hernández tiene algunos problemas de salud, sin embargo, esta razón no ha sido motivo para que deje el cargo.

“Dejó entrever que su estado de salud se ha visto afectado por las presiones económicas del SAPAC y desearía separarse, pero no hay una fecha para eso, yo le he pedido que aguante, diciembre no es un mes propicio para sustituir al personal”, explicó el alcalde.

Luego de que circulará información sobre la supuesta renuncia de Evelia Flores Hernández como directora del SAPAC, el edil dijo que ciertamente hay preocupación de parte de la titular porque no se han generado los recursos suficientes para el cumplimiento de las obligaciones cotidianas.

El munícipe expresó que a pesar de los problemas de salud que Flores Hernández ha presentado, no se ha considerado una remoción del cargo, o algún otro cambio dentro de la dependencia por el momento.

Urióstegui Salgado indicó que, la directora tendría la decisión sobre su permanencia y explicó que hasta el momento, el municipio no ha puesto en duda los resultados que el SAPAC ha tenido durante la administración de Flores Hernández.

Además, reiteró que el SAPAC se encuentra atravesando por un momento de baja recaudación e hizo hincapié en que las tarifas del municipio son las más bajas del país, porque el municipio recibe un promedio de nueve pesos por metro cúbico de extracción de agua para las casas, en comparación a otras ciudades donde se cobra arriba de 60 pesos.

Por lo anterior, señaló que se podría considerar un ajuste en el cobro del agua potable; esta propuesta debería de ser considerada a través del Congreso local, sin embargo adelantó que en este tenor vería complicado que se aprobara, incluso lo comparó con el análisis de los valores catastrales los cuales tampoco han sido aprobados.

Aunado a ello dijo abiertamente que no se consideraría al SAPAC en quiebra técnica, por lo que no se contempla que alguna empresa privada o incluso el mismo CEAGUA pueda tomar la dirección de la dependencia.

Reiteró que en este tema, el municipio tendrá que hacer lo propio para incrementar los ingresos, no obstante, recordó que siguen arrastrando una deuda que oscila entre mil millones de pesos; actualmente, el SAPAC atraviesa por dos auditorías las cuales tienen que arrojar en qué se ha gastado el recurso.







