Estudiantes vuelven a aulas no rehabilitadas

Quinientos días han transcurrido desde que las 3 mil 500 escuelas ubicadas en el estado de Morelos cerraron sus puertas.

Hoy la chicharra nuevamente sonará y con ello el bullicio de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes volverá a escucharse de entre los cubrebocas en al menos unas 3 mil escuelas.

El saldo: planteles saqueados, vandalizados; menores huérfanos de padres que fallecieron por Covid-19, deserción escolar, entre muchos otros.

Los primeros en ingresar serán los de secundaria, quienes con un desfase de 10 minutos por grado ingresarán pocos minutos después de las 7:00 horas. El primer paso es la recepción de la Carta de Corresponsabilidad llenada por los padres de familia previamente, luego se les tomará la temperatura y les aplicarán gel antibacterial, además de líquido desinfectante sobre la ropa.









“Son poco más de mil 107 escuelas que regresarán a la modalidad presencial. De las 639 que fueron afectadas por robos o mantenimiento, una gran cantidad han sido atendidas por la Secretaría de Obras Públicas, y unas 200 o 250 tienen problemas como la falta de agua”, puntualizó el director del Instituto de Educación Básica del Estado (IEBEM), Eliacín Salgado de la Paz, detallando que aquellas que no estén en condiciones tendrán la oportunidad de que los directivos decidan esperar.

Recordó que en el nivel preescolar los alumnos que tengan como primera letra del primer apellido de la “A” a la “M” acudirán los lunes y miércoles en un horario de 9 a 11 horas (turno matutino), y de 11 a 12 horas los que tomarán clases a distancia; para el vespertino será de 14:30 a 16:30, y de 16:30 a 17:30 a distancia; los martes y jueves acudirán los que tengan las letras de la “N” a la “Z”, los viernes será de periodo “remedial”.

Para nivel primaria aplicará el mismo orden alfabético solo que el horario será de 8 a 12:00 horas en modalidad presencial, y de 12:00 a 13:00 a distancia; los del turno vespertino acudirán de 13:00 a 17:30, y de 17:30 a 18:30 los que se quedarán en casa.

Para los de secundaria aplicará el mismo orden alfabético para tener solo un aforo del 50% en ambos turnos: matutino acudirán al plantel de 7:10 a 12:00, y de 12:00 a 13:00 a distancia; en el vespertino el horario es de 13:30 a 18:30, y de 18:30 a 19:40 a distancia, los viernes será virtual para todos.

Estas secundarias no volverán todavía

Autoridades de las secundarias 1, 2, 7 y 11 de Cuernavaca avisaron desde el jueves que no regresarán dadas las condiciones en las que se encuentran, como es el caso de la 2 “Prof. Froylán Parroquín, ubicada en la colonia Miraval, que fue robada al menos en dos ocasiones en un año.

Confusión para quienes iniciarán el ciclo escolar a distancia

Padres de familia y docentes se dijeron confundidos, pues a pesar de hoy los estudiantes comenzarán el ciclo escolar 2021-2022 a distancia, no saben cuál será la mecánica, ya sea por internet o por televisión, como tomarán sus clases una vez que los maestros concluyan su atención con el grupo de acudirá de manera presencial.

“En el grupo de WhatsApp que tenemos estamos muy enojados porque no han aclarado la modalidad a distancia; cuando fue mi esposo le preguntaron si asistiría a la clase presencial y él respondió que no pero tampoco hubo claridad o especificaciones de horarios a distancia”, comentó Laura, quien no enviará este lunes a su hija a la escuela “Valentín Gómez Farías” ubicada en la capital del estado.

El plantel les envió un documento emitido por la Dirección de la Escuela en el que pedían “estar pendientes de las indicaciones que emita esta institución educativa, ya que el regreso a clases será voluntario”.

Desafían directivos a las autoridades y exigen cuotas y uniformes

“Los 500 pesos por delante”, dijo un padre de familia a quien bajo el esquema de “voluntario” se le exigió esa cantidad para la compra de insumos de limpieza y otros artículos que serán usados para el regreso presencial.

Acusó que le han advertido que los menores deberán presentarse con el uniforme completo, eso a pesar de que el secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre, señaló que sería voluntario.

“…desde el primer día de clases 30 de agosto la entrada será por la Privada Ignacio Maya presentándose debidamente uniformados…Hombres: pantalón gris príncipe de Gales, no entubado (de ser así tendrá que comprar uno nuevo). Mujeres: falda gris tableada desde la cintura y el largo hasta la rodilla”.

Suéter y chaleco reglamentario, “uniforme de Educación Física estará a la venta durante todo el mes de septiembre…su venta será exclusivamente dentro del plantel…” son también parte de las instrucciones”, siendo así que solo las primeras dos semanas se les permitirá ingresar con ropa de civil.

Escuelas particulares

Las organizaciones de escuelas privadas no han dado a conocer el número de las que regresarán a clases precionales. Se sabe, por padres de familia, que algunas sí retornarán pero con grupos reducidos; el resto comenzará a distancia y en octubre implementarán el sistema híbrido.





Episcopado Mexicano pide garantizar un adecuado regreso

La Conferencia del Episcopado Mexicano llamó a todos los miembros de la comunidad escolar, así como sociedad en general, a garantizar el adecuado regreso presencial en las escuelas.

En siete puntos piden reflexionar y unirse por un seguro retorno a las aulas: caridad y fraternidad por encima de actitudes pesimistas, no esperar que las escuelas lo resuelvan todo, si no es posible un regreso a clases seguro, esperar; salir a buscar a aquellos que han desertado, hacer un pacto educativo local, y que las autoridades garanticen gestiones competentes para el regreso a clases.