Familias se preparan para el regreso a las aulas con la compra de útiles

Ante el regreso a clases, desde el sábado familias enteras comenzaron a abarrotar las tiendas del centro de Cuernavaca en busca de surtir las listas de útiles escolares. Desde el mediodía, se veía a padres y madres con lista en mano y bolsos para cargar cuadernos, colores y lápices. Algunos representantes de comerciantes como Mario Lara del mercado Lido y Degollado, confió que al menos esperaban un aumento del 20 por ciento, el presidente del Centro Histórico, Eduardo Peimbert, dijo que en zapatos y uniformes se conformaban con un 15 por ciento.

Mientras se preparaba a recibir a los padres de familias en el mercado Lido, Mario Lara, explicó que como cada año en el inicio de clases esperaban un repunte en las ventas sobre todo para los comerciantes del primer cuadro de la ciudad, y “como cada año esperamos esta temporada, pero sabemos también que no será lo mismo que hace dos años donde las ventas eran distintas pero debido a la pandemia seguramente va a mermar mucho”.

Aun así, en comparación con otros días si seguramente, se notará un avance en cuestión de economía, “porque a la mayoría nos consta que son los niños los que mueven la economía, si ellos acuden a clases todos los ámbitos se movilizan, no sólo la economía”.

En medio de la pandemia que no termina, Mario Lara, confió que afortunadamente encontraron casi los mismos precios y de esa manera podrán ofrecer precios cómodos a los ciudadanos.

Sin embargo, sí aceptó que a comparación de años anteriores no habrá ventas igual, incluso si la mayoría de la gente invertía alrededor de 50 mil pesos en la compra de útiles o artículos para las escuelas, hoy solamente gastaron 10, 15 y 20 mil pesos, con el fin de no tener pérdidas, tan siquiera no perder la inversión.

Sobre esto, Eduardo Peimbert Ortiz, presidente de los Comerciantes Pro Centro de Cuernavaca, sostuvo que sin duda ha sido un año y medio muy complicado para todos, “pero vemos con optimismo esta temporada, y sabemos que todas las familias tienen problemas, y aunque no se ve hasta cuándo terminará esta pesadilla, “todos los comerciantes será necesario que entendamos la situación de crisis de los padres de familia para dar los mejores precios y no abusar, porque todos tenemos hijos, y ponernos en lugar de padres de familia y ser solidarios en momentos como los que hoy se viven”.

Algo que valoró es que con este regreso a clases las ventas han repuntado al menos en un 15 por ciento que sin duda ayuda a la actividad comercial.

Algunos padres, como Roberto García, dijo que los precios que encontraron en las tiendas fue el adecuado y consideran que no fueron elevados, aunque todavía analizan si enviarán a sus hijos a clases presenciales es algo que decidirán en familia.

A su vez, la señora Elena, comentó que llegó de Huitzilac para buscar mejores precios, buscó en varias tiendas y comparó precios, en algunos encontró descuentos de 15 y 30 por ciento, pero no había cosas que buscaba así que la lista la completó yendo de un lugar a otro. Ambos padres dijeron que se gastaron de mil a mil 500 pesos.