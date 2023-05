'Esperemos que no pase nada' con el Popocatépetl: Cuauhtémoc Blanco

"Esperemos que no pase nada, tengo fe que no va a incrementar la actividad volcánica, estamos en alerta y en coordinación con la federación", declaró el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Cuestionado previo a la reunión de gabinete programada para este 23 de mayo, el mandatario señaló que hay coordinación entre autoridades.

"Hay que tomar nuestras precauciones, que la gente se cuide".

#Popocatépetl | "Esperemos que no pase nada, tengo fe que no va a incrementar la actividad volcánica, estamos en alerta y en coordinación con la federación", declaró el gobernador Cuauhtémoc Blanco

📹: Enrique Domínguezhttps://t.co/BxX4Bk9hZk pic.twitter.com/DctdZaLHHS — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) May 23, 2023

Dijo que ya se tiene todo preparado, Protección Civil está informando, y reiteró que se confía en que "no pase nada":

Local Cuida tu salud ante la caída de ceniza del volcán Popocatépetl

Morelos dispone de 154 millones para atender posible contingencia

Hay 154 millones de pesos disponibles en Morelos en caso de avanzar la emergencia del volcán Popocatépetl, así lo informó José Gerardo López Huérfano, encargado de despacho de la Secretaría de Hacienda.

López Huérfano, señaló que en dado caso de requerirse estos podrían ser utilizados para la reaparición de cuatro de cinco rutas de evacuación.

Añadió que, el ejecutivo tiene la facultad de disponer de las Libres Transferencias en caso de alguna emergencia.