[Especial] Leche bronca sobrevive apenas

Una vaca puede llegar a dar hasta 50 litros de leche al día, sin embargo el consumo de leche bronca ha disminuido en los últimos años entre las familias. En la región oriente es el municipio de Yecapixtla uno de los mayores consumidores de este tipo de leche, esto debido por la venta de derivados de la leche que en el municipio de trabajan.

Existen diversos tipos de vacas pero una vaca de buena especie con los cuidados adecuados, alimentación correcta y con dosis de vitaminas periódicas pueden llegar a producir de 18 a 50 litros de leche al día, las vacas se ordeñan dos veces al día una por la mañana aproximadamente a las seis de la mañana y la otra poco después de las cuatro de la tarde.

Cada productor vende el litro de leche a 12 pesos por litro en promedio / Rosaura Hernández | El Sol de Cuautla

Morelos era considerado un importante productor de leche, sin embargo la modernización y que las familias consuman leche " de cartón", así como que cada vez hay menos personas que se dedican a la ganadería ha generado que la ordeña de leche y su venta haya disminuido en más de un 50 por ciento en los últimos 10 años.

Hugo Hernández Gutiérrez, es ganadero en el ejido de Cuautlixco , él tiene 12 vacas lecheras que son parte de su familia, cada una tiene un nombre y es " educada" de acuerdo a las necesidades de las familias.

Desde pequeño su familia se dedico a la agricultura y a la ganadería, pero hace 15 años él y su esposa decidieron dedicarse de lleno a la venta de leche, para ellos no hay descansos, no hay días festivos y no hay horarios, pues las vacas producen diariamente leche por lo que deben de ser ordeñadas día con día, de no hacerlo los animales pueden sufrir de una mastitis bovina.

Una vaca come en promedio diez kilos de alimento diario entre rastrojo, milpa y alimento especial. La vigilancia hacia su salud es permanente pues si una vaca llega a enfermedad los gastos para el ganadero serán mayores.

Entre todas las vacas que él tiene al día llega a obtener cerca de 250 litros de leche, de los cuales al menos 200 son vendidos de manera diaria entre comerciantes del municipio de Yecapixtla, pues son ellos quienes trabajan la leche para producir queso, crema, yogur casero, requesón, entre otros alimentos.

Para poderla vender la leche debe de estar entera y no estar mezclada con agua o algún otro producto, pues esto garantiza que el nuevo alimento que se creara con esta leche será de calidad.

Cada productor vende el litro de leche con precios diferentes pero estos tiene un costo aproximado de los nueva a los 12 pesos por litro.

Hugo señaló que este tipo de leche es la misma que se vende en las tiendas departamentales sólo que no está procesada, la calificó como una leche pura.

Por ello llamó a la ciudadanía a consumir este tipo de leche y valorar el trabajo de los ganaderos de la región.