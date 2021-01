[Especial] La ilusión de los Reyes Magos

La noche del 5 de enero es sin duda una de las más esperadas del año por los niños y niñas ya que saben que al dormirse despertarán con muchos regalos que los tres Reyes Magos les trajeron, esto como parte de una tradición que pasa de generación en generación.

Quien no recuerda como al llegar el 5 de enero ya tenían en sus manos su carta en donde pedían el juguete más deseado y cómo se habían portando en el año, misma que colocaban en uno de sus zapatos -ahora en un globo con gas- y con emoción y nerviosismo se iban a dormir con la ilusión de que al siguiente día iban a encontrar todo lo que le pidieron a Melchor, Gaspar y Baltazar.

Los Reyes Magos de Oriente

De acuerdo a la historia, según el evangelio de Mateo, tras el nacimiento de Jesús de Nazaret, acudieron desde oriente para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica: oro, incienso y mirra.

Dicho evangelio habla de estos "magos" sin precisar sus nombres ni que fuesen reyes. Fue en el siglo III d. C. cuando se estableció que pudieran ser reyes, ya que hasta entonces, por sus regalos y las iconografías que los representaban, tan sólo se consideraba que eran personas pudientes. Fue también en ese siglo cuando se estableció su número en tres, uno por regalo.

En México se cree que esta tradición llegó después de la Conquista y se mantuvo durante el Virreinato.

Su importancia en el desarrollo infantil

La tradición de los Reyes Magos ha pasado de generación en generación, se dice que ésta sólo beneficia a los niños desde recién nacidos hasta los 12 años, ya más grandes es muy difícil que les traigan un regalo a los adolescentes.

Sin embargo, esto va más allá de una tradición, pues aunque algunas personas dicen que no es bueno fomentar este tipo de creencia en los hijos, pues la sinceridad es algo fundamental para su desarrollo, también se ha dicho que el creer en los Reyes Magos o incluso en Santa Claus ayuda a mantener y fomentar la ilusión y la fantasía en los mismos.

Liliana Hernández Sánchez, especialistas en Comunicación Humana, señala que creer en los Reyes Magos y Santa Claus es algo primordial en el desarrollo de los menores.

Dijo que la creatividad es algo importante en los niños, pero sobre todo mantienen vivas las tradiciones que ayudan a que aprendan sobre su cultura e incorporen la imaginación y la fantasía en su desarrollo como personas.

"El que ellos imaginen, el que recreen en sus cabezas, se hagan ideas de cómo es el lugar de donde vienen los Reyes Magos, dónde viven, cómo consiguen los regalos para ellos, es muy interesante en ellos, empiezan a trabajar su mente".

Sin embargo, a pesar de que es importante que los niños crean en los Reyes Magos y otras tradiciones, también se debe de evitar caer en la exageración o se insista en su autenticidad cuando los niños descubran la verdad.

Liliana Hernández dijo que si se lleva de manera adecuada el proceso, cuando se sea adulto se sabrá que fue algo agradable creer en ellos porque les brindó ese momento de ilusión y magia.

"Así es la vida infantil, una etapa de imaginación, porque se van conociendo cosas que como adultos ya no somos capaces de percibir".

El otro lado de magia

Aunque para algunos niños la llegada de los Reyes Magos es algo que esperan con mucha ilusión, para otros no es igual, ya que son parte de los sectores vulnerables, aquellos considerados de extrema pobreza en donde pensar en recibir un juguete el 6 de enero es algo que nunca pasará.

Aun así, los niños guardan esa ilusión y gracias a diversas asociaciones civiles, grupos ciudadanos, autoridades y fundaciones, reciben un regalo que se traduce en una sonrisa.

"Nunca me trajeron el regalo que quería"

Así como la llegada de los Reyes Magos es una bonita tradición llena de magia e ilusión, para algunos adultos puede que no haya sido así, sobre todo cuando nunca les trajeron el regalo que más deseaban.

"Nunca me trajeron el microhornito y lo pedí como tres años seguidos", "yo quería la muñeca comiditas y lo que me trajeron fue unos walking talking", "yo quería en ese entonces una moto de verdad, y lo que me trajeron fue una de juguete", platicaron Brenda, Angélica y José Luis, de 34 y 36 años.

No obstante, señalaron que la etapa de los Reyes Magos es una de las más bonitas que tienen de su infancia, "yo me despertaba a las cuatro de la mañana para ver mis regalos, me volvía a dormir y a las sies de la mañana se iba con mi prima a jugar", relataron.

"El creer en los Reyes Magos no es algo riesgoso para el desarrollo de los niños, sobre todo si existe esa guía de los padres de familias, por eso se debe de ir explicando cada uno de los procesos", finalizó Liliana Hernández.