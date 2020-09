[Especial] Ayudan las apps a frenar corrupción

A principios de este año, el Ayuntamiento de Cuernavaca puso en marcha la aplicación Cuernavaca Digital para que los usuarios de dispositivos Android pudieran realizar el pago del impuesto predial sin acudir a las oficinas, sin importar el sitio donde se encuentren, lo que convirtió a este municipio en el primero de Morelos en dar un paso hacia la digitalización de sus servicios. Pero ¿puede la creación de este tipo de aplicaciones conducirnos hacia una ciudad inteligente y, sobre todo, sin corrupción?

Roberto Salinas, codirector del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas cree que sí:

“La tecnología puede ayudar en la eficiencia recaudatoria, en este caso de los impuestos o los servicios que se cobran; pero puede también contribuir al combate a la corrupción, en la medida en que los sistemas se digitalicen y sean accesibles a los ciudadanos a nivel digital”, considera.

Falta transparencia en la entidad

A fines de 2019, este instituto ofreció un panorama desalentador respecto al nivel de transparencia que existe en los municipios de la entidad: únicamente 15 de los 33 municipios (sin considerar a los nuevos municipios indígenas) publicaban información relacionada con autorizaciones, concesiones, contratos, convenios, licencias y permisos en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Aunque no publicar estos datos no significa necesariamente que sea debido a actos de corrupción, lo cierto es que la no digitalización de información es un factor que puede contribuir a generarlos, particularmente cuando todo depende de manos humanas. La tecnología, en estos casos, puede jugar un papel a favor de la transparencia y la rendición de cuentas:

“Actualmente los municipios no usan tecnología o usan herramientas deficientes de más de veinte años de antigüedad y esto impide la transparencia; hay municipios donde siguen registrando movimientos únicamente en papel, e incluso organismos e instituciones donde la información se pierde porque no tiene un seguimiento y no está digitalizada, esto lo que ocasiona es corrupción”, considera Salinas.

Desarrollo de apps en Morelos

Si bien Cuernavaca Digital es una aplicación al servicio del Ayuntamiento de la capital del estado, lo cierto es que el desarrollo de estas herramientas es todavía un terreno poco explorado en Morelos. La app en cuestión, de hecho, fue diseñada por Maysoft Global S. de R.L. de C.V., una empresa asentada en la Ciudad de México enfocada en el desarrollo de soluciones integrales en tecnología de información.

Acá, en el estado, no ha faltado la intención: en Cuautla, Antonio Galindo llegó a desarrollar varias aplicaciones con el fin de mejorar la operatividad del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento, así como una guía turística que ofrecía información de los sitios de mayor interés en el municipio, con episodios del Sitio de Cuautla de 1812. Sin embargo, sus esfuerzos no lograron contar con el apoyo de las autoridades.

En la medida en que los sistemas se digitalicen y sean accesibles a los ciudadanos a nivel digital, también se puede combatir la corrupción

Para codirector de Morelos Rinde Cuentas, el desarrollo de estas herramientas, particularmente de las que representan una opción de recaudación, debería atraer un mayor interés de las autoridades municipales. Pero además propone que sea un área de oportunidad en constante evaluación:

“Debe hacerse de una forma abierta, donde se pueda participar en las mejores condiciones para desarrollar las aplicaciones; esto va a ayudar a mejorar la recaudación y evitar casos de corrupción”.

CUERNAVACA DIGITAL

El desarrollo de estas herramientas es todavía un terreno poco explorado en Morelos. La app en cuestión, de hecho, fue diseñada por Maysoft Global S. de R.L. de C.V., una empresa asentada en la Ciudad de México enfocada en el desarrollo de soluciones integrales en tecnología de información.

Suscríbete gratis al Newsletter aquí