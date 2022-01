Escuelas de Jojutla y Zacatepec suspenden clases

Por protocolos de salud del Covid-19, suspendieron actividades en dos escuelas primarias y un preescolar en Jojutla y en Zacatepec también se registran escuelas con suspensión de actividades y escuelas que trabaja en forma hibrida, confirman directoras de educación que reconocen que de un día a otro hay cambios.

Para Elvia Margarita Morales Vázquez directora de educación del municipio de Jojutla, reconoció que hay instituciones educativas que han hecho un receso en las clases presenciales, porque hay ciertos filtros, los que ya conocemos las medidas sanitarias y otro filtro que se implementó es hacer conciencia a los padres de familia en los tutores, que si un niño que no presenta síntomas, pero tuvo contacto con un vecino o un familiar que está infectado, lo notifique a la escuela y ese filtro está funcionando muy bien para contener los contagios.

“Los animamos a que la sigan implementando ese filtro, para que se puedan guardar, para no crear problemas en la institución, y por ese tipo de ejemplos y porque hay indicios y señas en algunos comprobables y en otros no, solo la sintomatología que se acerca a esta enfermedad, se han suspendido clases en grupos y en algunos casos en las escuelas.

Entre ellas las escuelas primarias: Juan Jacobo Rousseau y Cuauhtémoc de la cabecera municipal, estuvo en receso también la escuela primaria Rafael Ramírez de Tehuixtla, que ya está en clases a partir de esta semana. Y preescolar Eva Sámano, también cerro, no por contagios, la situación es que el mismo plantel y sus aulas son cuatro paredes, no tiene ventanas de ventilación, y sabemos que de acuerdo a la reglamentación que nos dieron para este retorno a clases es que tienen que ser espacios ventilados y al no tener ventanas se decidió suspender clases, se pueden sacar a la cancha pero ahí los niños padecerían las inclemencias del tiempo o mucho frio o calor por el sol.

Pero por las condiciones del inmueble, ubicado en la colonia Cuauhtémoc, el resto de las escuelas están con clases presenciales, pero hay también escuelas que trabajan con grupos mixtos, de ahí su interés en que se motive a los niños que califico como el tesoro más grande, y la mejor manera es con los filtros tanto en nuestro hogar, como en los hogares que visitamos, para que no se interrumpan las clases y los niños sigan fortaleciendo su educación en los planteles educativos”.

En Zacatepec para Adriana Moctezuma Oaxaca, las escuelas de este municipio están trabajando de diferentes formas que se van adecuando a las necesidades que se van teniendo dentro de la escuela hay algunas que están trabajando en sistema híbrido otras están trabajando en línea que son pocas, hay algunas que están trabajando en forma presencial, como en la escuela de la comunidad de Tetelpa, se trabaja de lunes a jueves.

Pero la situación de las escuelas van variando de acuerdo a las circunstancias, como la Telesecundaria Lázaro Cárdenas que suspendió clases presenciales y retorno al sistema virtual hasta el 31 de Enero. Medidas que no se contemplaban y que estaban trabajando con clases presenciales. O la Escuela Secundaria EGA que suspendió tres días por estrategias de seguridad ante la aglomeración del módulo en la Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE de atención con incapacidades a pacientes con Covid-19.

Toman las medidas necesarias para salvaguardar y resguardar a los niños, tanto a los que ya están vacunados, como los que no y se sigue dando y manteniendo los filtros, tratando de dar la educación, los maestros están haciendo labores titánica, porque educar de manera virtual no es fácil y además se tiene un poco de rezago y se está tratando de que los niños se vallan educando y otra vez asimilando esta nueva modalidad de estudiar se va trabajando conforme a las necesidades de cada plantel y de acuerdo a los contagios de esta pandemia.

Por lo pronto además de la Telesecundaria Lazará Cárdenas, había cerrado el Jardín de Niños Narciso Mendoza, donde ya reanudaron actividades.





