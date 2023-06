Entregan apoyos de vivienda en Morelos

Mil 590 personas de siete municipios de Morelos recibirán recursos económicos por medio del programa "Por una mejor vivienda", con el cual podrán mejorar o ampliar su vivienda, explicó el delegado federal, Raúl Anaya Rojas, quien invitó a la población a estar atentos para el siguiente censo que harán los Servidores de la Nación, quienes se encargan de elegir las casas.

"Este día (lunes), se entregaron tarjetas del Banco de Bienestar a 318 personas del municipio de Temixco, que debo decir, en su mayoría son habitantes de Cuentepec; 239 personas de Emiliano Zapata; 83 de Zacatepec y 218 de Tepoztlán. El martes se entregarán 351 en Ayala; 75 en Tlayacapan y 278 en Yautepec".

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Dicho programa es una continuación del Emergente de Vivienda, creado en 2020 para concluir la entrega de apoyos a los afectados por el sismo de septiembre de 2017.

Anaya Rojas puntualizó que esta es una única entrega cuya meta se cumplió, por lo que los interesados deberán esperar a 2024.

En total se dispersarán 55 millones de pesos, algunos beneficiarios recibirán 35 mil pesos y otros menos, dependiendo de las necesidades de la vivienda.

Requisitos para ser parte del programa

Si bien no se requiere que el beneficiario esté al corriente en sus pagos de predial o servicios públicos, sí deberá acreditar la propiedad, demostrar que no es rentada, que no sea un predio invadido y que no se ubique en zonas de riesgo como laderas o cauces de ríos.

El Servidor de la Nación visitará la vivienda para constatar que se tenga necesidad, los documentos serán enviados a la Comisión de Vivienda para su revisión y el avalúo de los recursos que se necesitan, el servidor también enviará fotografías.

Una vez que los beneficiarios reciban el dinero, deberán llenar un formato con los gastos del albañil, plomero, material, etcétera, que le servirán como comprobante.