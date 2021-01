En Morelos no hay justicia laboral: Colegio de Abogados

Tenemos casi un año sin que haya justicia laboral, los tribunales respectivos no funcionan, si acaso trabajan a un 10 por ciento de su capacidad y eso a veces para hacer tramites pero no para dictar laudos para que se haga justicia pronta y expedita, denunció el presidente del Colegio Morelense de Abogados, Juan Juárez Rivas.

Expuso el ejemplo de cientos de trabajadores que se jubilaron porque ya sus fuerzas habían menguado, trabajadores de pico y pala no de los privilegiados, estos terminaron su trabajo activo y se convierten en trabajadores pasivos y necesitan que les regresen su fondo producto de sus aportaciones hechas al Instituto de Crédito de los Trabajadores al Servicios del Gobierno del Estado, pero tiene más de un año en que esos expedientes no se mueven y los jubilados, que son un sector vulnerable, requieren de recursos para hacer frente a sus necesidades.

Agregó que para tratar de resolver esta injusticia ha tratado de hablar con el secretario general de gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, pero "parece que nunca trabaja, no lo conozco, no quiere que se le conozca y nos vemos en la necesidad de salir a las calles para que desde la barricada se exija justicia social" .

Estimó que por lo menos son 200 de estos trabajadores que él representa los que no han recibido este fondo, pero destacó que hay más y se les deben las aportaciones que hicieron al ICTSGEM que van desde los 20, 30, 70 y hasta 150 mil pesos.

"Por increíble que sea, en la época de Graco Ramírez formaron el Consejo Ciudadano Laboral, donde participaban los patrones, los sindicatos y los abogados para buscar la solución de los conflictos entre patrones y trabajadores; pero cuando llega este gobierno y llega la secretaria Ana Cecilia González Rodríguez de Economía y Trabajo se acabo todo eso, no hay contacto con ella y como no conoce la materia laboral, pues por ello no hay justicia laboral, no existe".

En este tenor, aseveró, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje tiene más de 30 mil expedientes que quien sabe que va a pasar ahora que migremos a los juzgados de instrucción laboral.