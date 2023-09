En Morelos no existe la oposición: Lucía Meza

La senadora Lucía Meza Guzmán aseguró que en Morelos no existe la oposición; aseguró apenas alcanzan el 20 por ciento de las preferencias electorales.

Luego de que el pasado domingo tres de septiembre en la celebración de la entrega de constancia como abanderada a nivel nacional del Frente Amplio por México, los dirigentes estatales de Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática aseguraran que van a sacar del gobierno a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la senadora por Morelos aseguró que están equivocados.

“Están equivocados porque aquí la oposición no existe, aquí no hay oposición lo podemos ver, me parece que Morena tiene el 51 por ciento de las preferencias electorales, ellos si apenas alcanzan un 20 por ciento me parce muy ridícula y muy absurda su presunción”, dijo.

Lucía Meza indicó que los tres partidos juntos apenas alcanzan el 20 por ciento de la preferencia electoral en Morelos.

Agregó la aspirante a la gubernatura que Morena sumando a los partidos aliados sube a un 58 e inclusive 60 por ciento de la preferencia electoral.

Indicó que aún no son tiempos para hablar del tema, y en tanto esta concentrada en su trabajo en el senado desde donde defenderá las diversas propuestas de del presidente Andrés Manuel López Obrador, como es la iniciativa a favor de reducir la pensión de los adultos mayores, de 65 a 62 años; así con la que se pretende crear la pensión universal para personas discapacitadas, entre otras.