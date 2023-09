Senado busca recortar gestión de fiscales

El Senado de la República trabaja en una propuesta para recortar el periodo de gestión de los fiscales, la cual podría quedar lista para en diciembre, así lo informó la senadora por Morelos Lucía Meza Guzmán.

Consideró que es positivo que las fiscalías cuenten con autonomía, pero lo lamentable el largo tiempo que permanecen en los cargos es cuando se convierten en cotos de poder, por lo que la Comisión de Justicia del Senado, de la cual es integrante, analiza el proyecto que entregó su compañera Olga Sánchez Cordero.

El proyecto además de acortar el tiempo en el cargo para evitar los cotos de poder, contempla el tema del fuero político, indicó.

“Que ya no puedan estar por nueve años, porque justamente se convierten en eso, en cuotas de poder para estar amenazando, estar extorsionando y estar haciendo situaciones que no van”, dijo.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Señaló que esta iniciativa se va a discutir en los próximos días, y aseguró se prevé quede aprobada antes del mes de diciembre.

Desde el mes de marzo, en el Senado impulsaron reformas constitucionales para realizar cambios que permitan fortalecer la autonomía de las fiscalías, estas modificaciones también incluyen el periodo de gestión de los titulares.

En el caso de Morelos y la situación del fiscal Uriel “N”, la senadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) compartió que si tiene responsabilidad en el caso de Ariadna Fernanda tendrá que rendir cuentas.

“Ante todo se debe de respetar el derecho a la justicia de las víctimas, a mí me parece que están dejando de lado el dolor, el sufrimiento de las familias y me parece que si hubo actos de omisión o de acción por parte del fiscal tiene que rendir cuentas en esa situación, y ahora sí la debe, pues que la pague”, expresó.

La senadora @LucyMezaGzm señaló que se debe de respetar el derecho a la justicia de las víctimas, y si el fiscal morelense Uriel "N" tiene responsabilidad en el caso de Ariadna Fernanda tendrá que rendir cuentas

📹: @JESS_ARELLANO https://t.co/J5nB5eEeNP pic.twitter.com/CQkqRhZpAs — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) September 4, 2023

Lucía Meza agregó que las familias reclaman justicia, y no puede permitirse que ni un feminicidio quede en la impunidad, “el estado debe de garantizar la seguridad de las mujeres”.

Cuestionada sobre su relación con el fiscal Uriel “N”, Lucía Meza aclaró que no tiene, ni tenía una relación de amistad con él y cuando la declaró gobernadora en un evento del festejo del día del abogado lo hizo con la intención de dañar su imagen.

“El señor tiene sus temas, ha estado no muy bien y no entiendo no sé porque hizo esa expresión, ni cuando estábamos en tiempos electorales, ni somos amigos, ni tengo una relación, es más yo no lo elegí”, concluyó.