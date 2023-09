En Morelos 18 municipios cumplieron con los cabildos abiertos

Hasta el momento, 18 municipios del estado sí cumplieron con realizar cabildos abiertos con la ciudadanía, según mencionó José Enrique Pérez Rodríguez, consejero electoral del Instituto Morelense de Proceso Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).

“Vamos avanzando, pero cada tres años, cuesta un poco de trabajo, sin embargo hasta el momento son 18 municipios lo han cumplimentado, a través de la página www.impepac.mx ustedes mismos ponen en el cursor en el municipio y les aparece cuando son los cabildos abiertos y las asambleas ciudadanas, sí se ha hecho un gran avance y hemos hecho requerimientos formales a los que no”, explicó el consejero.

Agregó que solicitaron ocho requerimientos a municipios que no organizan los cabildos entre ciudadanía y autoridades, pero no hay sanciones a quienes incumplen esta norma-

“Ahorita no hay sanciones, es un requerimiento, y si no se cumple, más que sanción se inicia algo que se llama procedimiento ordinario sancionador, se les llama y bajo otra tesitura se les cuestiona el porqué no han acatado la orden”.

Un cabildo abierto es un mecanismo de participación ciudadana, donde a través de sesiones diarias, los habitantes son informados sobre las acciones que realiza el gobierno y tienen la oportunidad de dar su opinión frente a los miembros del Ayuntamiento, para dialogar y llegar a acuerdos que favorezcan a ambas partes.

Quienes no organizaron estas reuniones serán llamados, principalmente el alcalde de la demarcación para explicar los motivos.