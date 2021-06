En el PES continúa la expectativa y una esperanza por conservar su registro

La dirigencia en Morelos del Partido Encuentro Solidario (PES) todavía no define si habrá de impugnar con el fin de promover un recuento de los votos nulos y de esa manera buscar una alternativa para conservar su registro; mientras a nivel federal se anunció desde la semana pasada que pelearían en los tribunales su registro en Morelos, las fuentes de ese partido señalaron que aún analizan el tema, no saben cuál será el futuro de ese instituto partidista.

Ante el anuncio de que ese partido en el ámbito local –incluso nacional- podría perder su registro al no alcanzar el porcentaje requerido en la última votación del pasado 06 de junio. Sin embargo, de acuerdo a los integrantes del comité estatal que encabeza el hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco Braco, Ulises Bravo, hasta el momento no han definido la ruta que deberán seguir, si dejan el asunto en definitiva o se embarcan en una lucha jurídica.

Apenas la semana pasada en el ámbito estatal había la seguridad que lo ideal era luchar en los tribunales, sobre todo porque los votos nulos eran muy superiores a lo programado, y la diferencia para conservar el registro era de al menos mil votos.

Sin embargo, una vez que los resultados han sido entregados y prácticamente se informara que ese partido en Morelos y en el ámbito nacional estaban casi fuera del reconocimiento legal, hoy aún no definen si pelearán o no.

Los que acompañan a Ulises Bravo en el comité estatal confiaron que no habrá una postura definitiva hasta en tanto no hayan valorado si es conveniente enfrascarse en una lucha en los tribunales, en todo caso habrían conformado que los votos en realidad no son suficientes para pelear en contra de lo que ya parece una realidad, como es el rechazo de los ciudadanos al partido que en este momento tiene el gobierno del estado.

Aunque la situación sobre lo que pasará con este partido sigue en una situación hermética, la semana pasada la dirigencia nacional del PES confiaba que mantendría su registro, sobre todo con los datos en el avance en el cómputo Distrital Federal que se dio a conocer a través del PREP que publicó el INE, donde el PES habría obtenido el 2.73 por ciento de la votación hasta el cierre de este sistema.

Incluso agregaba que se habría de refrendar el registro mismo que será un motivo más de celebración para los defensores de la vida y la familia en nuestro país. “Con las actas en la mano alcanzamos el 2.88 por ciento. Sin duda recuperaremos votos en las sesiones de cómputo, además falta descontar los votos nulos, lo que nos pone en el umbral de 3 por ciento”.

Hoy todo parece indicar que el panorama ha cambiado y ambas dirigencias siguen sin definir el siguiente paso que darán, mientras tanto su desaparición del mapa político estatal y nacional parecería inminente.