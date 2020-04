En Cuernavaca hay gran resistencia a quedarse en casa

En la explanada de Plaza de Armas, el corazón de Cuernavaca, aún se observa una resistencia para mantenerse a raya del coronavirus, que hasta el día de ayer sumaba ya más de 7 mil casos confirmados y 650 muertes a nivel nacional.

Lo anterior a pesar de las indicaciones de las autoridades federales, estatales y municipales a los habitantes capitalinos para quedarse en casa y protegerse del coronavirus.

Me quedo en mi casa y me muero porque sólo es un cuarto sin cocina y sin comedor

Así lo aseguró la señora Virginia Izaguirre, de 78 años, quien indicó aunque sí cree en la enfermedad no tiene miedo a contagiarse del coronavirus porque considera es peor quedarse encerrada en su hogar.

Salvador, quien es abogado, se encontraba en una de las bancas leyendo el periódico, comentó que si bien reconoce la importancia de las medidas preventivas:





Es horrible estar encerrado, en mi caso ya no sé qué hacer, estoy completamente estresado, si me salgo pero estoy en un espacio solo donde no tengo a nadie a un lado mío