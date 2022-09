El INAH sí restaurará la capilla de San Nicolás en Tetelcingo

Después del sismo del 19 de septiembre del 2017, la capilla de San Nicolás en Tetelcingo, Cuautla, quedó sumamente afectada por lo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) acudió a hacer la evaluación de la capilla para registrar todos los daños; al día siguiente de la revisión recibieron la notificación de que los habitantes introdujeron maquinaria pesada para demoler una zona de la capilla.

Alma Rosa Cienfuegos Domínguez, jefa del departamento de trámites y servicios jurídicos del INAH Morelos, dijo que pese a que se había interpuesto la denuncia correspondiente en cuánto a daños (no por el sismo) a un inmueble histórico, sería la Procuraduría General de la República quién debía proceder; sin embargo, al no haberse presentado mayores elementos que los antes mencionados, la denuncia fue enviada a reserva.

"Hace dos años los integrantes de la comunidad de la tercera edad manifestaron el descontento por lo que sucedió en aquel entonces, por lo que su interés era que los ayudáramos en la restauración del inmueble", explicó Cienfuegos Domínguez.

El motivo por el que los habitantes de Tetelcingo tomaron esta decisión se debió a que durante el siniestro un menor había perdido la vida; sin embargo, este reporte no se hizo oportunamente al INAH por lo que las autoridades del instituto señalaron que no fueron informados del fallecimiento del menor, por lo que haber llevado maquinaria pesada a un inmueble del siglo XVI era motivo para denunciarlo.

Reiteró que esta denuncia, al no tener mayores elementos, quedó en reserva y no es el motivo por el cuál no se estén realizando trabajos en el templo sino que el instituto no cuenta con los recursos para restaurar algunas capillas o inmuebles históricos de forma general, por lo que se ha buscado el acercamiento, en este caso, con el Ayuntamiento de Cuautla para solicitar apoyo económico.

"A través de la gestión que hizo el Centro INAH Morelos con el ayuntamiento de Cuautla, solicitamos que programaran recursos a través del Programa Nacional de Reconstrucción. Entendemos que ha sido aprobado dentro de las acciones para el 2020-2022 y que ya hay un proyecto aprobado por el Instituto", explicó la jefa de asuntos jurídicos del INAH Morelos.

El arquitecto Fernando Duarte, coordinador del área de monumentos históricos del centro INAH Morelos, y que además ha seguido el caso desde hace cinco años, dijo que ya existe diálogo con el equipo técnico de trabajo del municipio de Cuautla, quiénes propusieron recuperar el inmueble.

"No será fácil ya que aunque no había recibido tantos daños severos en su cubierta, fue prácticamente demolido en un 70%", mencionó el arquitecto cuando fue cuestionado sobre los daños que dejó la maquinaria.

Reconoció que se está desarrollando el proyecto técnico para su restauración, por lo que hasta el momento se tiene un avance del 80%; sin embargo, la capilla ya no contará con las características originales debido a que los muros se encuentran sumamente frágiles.

Aún no hay una fecha definida para dar arranque con la restauración, ya que una vez concluido el proyecto técnico se tendrá que esperar el recurso que la autoridad municipal de Cuautla pueda destinar, así cómo la otra parte a través del Programa Nacional de Reconstrucción; una vez que se lleguen los acuerdos de la firma del convenio se daría una fecha; el INAH se encuentra en disposición de aceptar recurso de Iniciativa Privada.

En esta restauración se buscará disminuir el peso de los materiales debido a lo frágiles que se encuentran las estructuras, así como el rescate dentro de lo que se pueda del material original e incluso se realizará la combinación con materiales contemporáneos para que la construcción sea más ligera.

“Los muros no podemos sobrecargarlos, en ese sentido vamos a buscar algunos criterios técnicos estructurales ligeros para recuperar la fisonomía del inmueble y con ello la funcionalidad… Es un hecho de que se va a reconstruir pero se llevará su tiempo”, dijo el arquitecto.

