Ejecutivo atenta contra derechos de policías

La problemática de las prestaciones laborales en el sector policial no solo se limita a las comandancias municipales, también alcanza al gobierno estatal, que violenta los derechos de los uniformados al cuantificar sus pensiones en Unidades de Medida y Actualización (UMAs) en lugar de salarios mínimos, como establece la ley.

Iván Chávez Espejel, representante legal de Ciudadanos Uniformados A.C. (asociación civil dedicada a la protección de policías en todo el país), denunció este atropello a los derechos laborales de los elementos de seguridad en el estado, quienes deben demandar para obtener las pensiones que les corresponden de acuerdo a la ley.

"Esto está ocurriendo con todos los que se pensionan o se jubilan, entonces tienen que demandar, pero no es que ocurra con alguien en particular y por eso es ilegal, sino que desgraciadamente tienen que demandar para que se pensionen correctamente. Ocurre con todos los trabajadores, no solo con los policías", señaló Chávez Espejel.

Hasta ahora, la asociación civil cuantificó cuatro casos de trabajadores adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad en esta situación, quienes emprendieron las denuncias correspondientes. Sin embargo, el abogado afirma que hay más, solo que los uniformados aún no se involucran con la denuncia. Al recibir su pensión en UMAs (actualmente con el valor de 103.74 pesos mexicanos), esta es mucho menor a que si fuera por salario mínimo (superior a los 200 pesos).

"El gobierno del estado cuantifica las pensiones de manera diferente para darles menos a los policías, pero al demandar, pueden lograr que se les otorgue una pensión acorde a sus derechos", agregó el abogado.

Los trabajadores afectados no solo son policías, también otros trabajadores al servicio de Morelos. En este contexto, Chávez Espejel instó a todos a estar atentos a cómo se les cuantifica su pensión:

"Es algo grave, así que hay que invitar a todos los trabajadores al servicio del estado de Morelos a que estén atentos cuando se les cuantifique su pensión, para que no se les cuantifique en UMAs, sino en salarios mínimos".

Destacó que, este mismo atropello ocurre desde las tesorerías municipales.