Educar con igualdad, sugiere la diputada local Tania Valentina

“Educar en igualdad”, es el mensaje que busca posicionar la legisladora local del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez quien impulsa el concepto de las nuevas masculinidades, el cual consiste en desaprender y cambiar las ideas sobre los roles de género que se adquieren durante la vida y que son perpetuados a lo largo del tiempo por el patriarcado y el machismo.

A partir de lo anterior y con la finalidad de continuar el trabajo para erradicar la violencia hacia las mujeres, la diputada Tania Valentina impulsó la ponencia de “Nuevas Masculinidades” impartida por el consejero, Mauricio Huesca Rodríguez, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en unión con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Políticos Electorales en el Museo de la Ciudad.

“Hagamos un cambio y empecemos a educar en igualdad, en coordinación con mis compañeros, organizamos esta charla sobre nuevas masculinidades, cuyo objetivo también es prevenir la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes, para que hagamos conciencia de la importancia de eliminar roles impuestos por la sociedad, ya que todas y todos podemos desempeñar las mismas actividades”, comentó.

Reconoció que la violencia contra las mujeres es un desafío erradicarla, “y pareciera que esta charla es así como de trámite o de compromiso, pero no, ya que a veces con simples conductas que ni siquiera nos percatamos, abonamos al machismo y a la violencia, por ejemplo, cuando le preguntamos a las personas cual es la palabra que asocian con mujer, responden que maternidad, y para el hombre trabajo; esto debe acabar”, señaló.

Durante esta ponencia, el consejero Mauricio Huesca Rodríguez, destacó varios aspectos a tomar en cuenta para cambiar la manera en que nos desenvolvemos dentro de los roles que nos ha impuesto la sociedad, sobre todo en los hombres que son obligados a ocultar sus emociones.

“Si ustedes se dan cuenta, los accidentes automovilísticos son de hombres, la mayoría que tiene enfermedades de transmisión sexual son hombres, el mayor índice de suicidio es de hombres, porque no saben manejar sus emociones; esto nos va a generar una masculinidad tóxica no solo frente a una mujer de dominar si no también ante la sociedad, porque está dominando toda una estructura social", destacó.

"Esto se da porque no podemos manejar nuestras emociones, no podemos demostrar lo que sentimos, no podemos pedir terapias; esto genera unas conductas de autoflagelación que obviamente repercute también en su comportamiento en la sociedad", añadió el especialista.

Finalmente, los asistentes pudieron participar y opinar respecto a dicha ponencia que fue bien recibida por las y los morelenses que acudieron.

