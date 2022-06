Masculinidades conscientes para erradicar el machismo

Para poder erradicar los problemas de machismo y poder difundir la perspectiva de equidad de género, el Instituto de la Mujer Cuernavaca (IMC) impartirá pláticas para sensibilizar a los hombres con respecto a su sentir, pues señalan que los principales problemas que enfrenta la comunidad es la minimización de los sentimientos masculinos, es decir, la raíz del machismo y discriminación radica en no poder distinguir los sentimientos, lo que los orilla a tener comportamientos agresivos para con los demás.

La transformación del machismo a masculinidades conscientes es un trabajo que se tiene que realizar desde raíz, por lo que el IMC exhorta a la ciudadanía que tenga dudas con respecto a la perspectiva de género, a que se acerquen a sus oficinas para recibir pláticas personalizadas.

Benjamín Nava, representante de la unidad de masculinidades en el IMC, mencionó que para poder concientizar a los hombres en Cuernavaca se debe de conocer el origen de la educación machista, la cual ha contribuido a la violencia, por lo que hizo hincapié en que la reeducación se tiene que hacer por partes y la primera instancia es conocer el contexto que ha contribuido a la violencia.

Posteriormente se tendrán que adaptar los nuevos conceptos a la cotidianidad y conducta de los masculinos; quienes quieren formar parte de la nueva educación deben de estar dispuestos a reconocer las posibilidades de actuación frente a las mujeres al ellas empoderarse.

La propuesta es arrancar con los talleres y conferencias para visibilizar la situación de los hombres en el contexto de perspectiva de género, no minimizando los sentimientos de los hombres sino guiándolos para poder ser expresados en un entorno seguro.

Nava reconoció que el machismo es un mal modelo educativo en el que se puede generar soledad al rededor de quién lo ejerce, pues es una práctica ya no aceptada por la sociedad; la masculinidad consciente conceptualiza los sentimientos de los hombres y ayuda a externarlos.

"Una de las mayores evidencias del machismo es creer que los hombres no sentimos nada, no lloramos o no sufrimos".

Concluyó exhortando a todos los hombres que se encuentren en un nivel de incomprensión o que no puedan llegar a entender lo que significa la igualdad y equidad de género, se acerquen a la unidad de masculinidades conscientes del IMC para recibir la información adecuada.





