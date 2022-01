Edil acusa a regidores de pedirle plazas

Las primeras diferencias entre el alcalde de Emiliano Zapata, Sergio Alba Esquivel, e integrantes del cabildo, surgieron durante la sesión extraordinaria de ayer, cuando el pleno decidió no aprobar que el edil tuviera el "poder absoluto" de celebrar convenios.

Sin embargo, el munícipe indicó que detrás de la negativa de los regidores se encuentra que han solicitado verbalmente que les otorguen plazas en el Ayuntamiento: "Yo no me opongo a nada, van a ser puestos que los ayuden a operar, una secretaria, a lo mejor una asistente, pero no más allá de eso, además ahorita no me lo permite porque ni la Ley de Egresos está aprobada”.

Sostuvo que le han pedido alrededor de 30 puestos por regidor, y la síndica pide una cantidad similar. Por su parte, el regidor Antonio Díaz, a nombre de sus compañeros comentó: “Yo creo que a nosotros como regidores, como síndico, la ciudadanía nos puso para velar por el recurso que entra y sale del Ayuntamiento, lo único que queremos es que haya transparencia, que se nos diga dónde se van a gastar esos recursos y por qué se van a gastar”.

En ese tenor, negaron lo dicho por el edil. Y es que en medio de abucheos por parte de la población, Alba Esquivel lamentó que regidores de oposición no hayan permitido otorgarle el poder de celebrar convenios, pues dijo que esto le imposibilita la apertura de cuentas bancarias para recibir recursos estatales y federales, además de que tampoco podría disponer o manejar los recursos encausados a la operatividad del municipio.

Por ahora, dijo, varias patrullas, ambulancias y unidades de servicios públicos ya no tienen gasolina, lo cual provoca una parálisis en la localidad.

Dijo que mucho menos podrá hacer convenios con ninguna institución médica para darle el servicio médico a los trabajadores, y actualmente hay dos mujeres embarazadas, una ya está apunto de dar a luz y urge garantizar la atención, por lo que añadió que será responsabilidad de los regidores.

La mañana de este martes se llevó la sesión extraordinaria de cabildo pública, en el zócalo municipal, entre los puntos a tratar era dar poder al presidente municipal para la celebración de convenios , entre ellos el manejo del Gobierno del Estado de la seguridad pública y otros, sin embargo, regidores y sindico municipal pidieron ver el convenio del Mando Coordinado, por lo que se aprobó un receso de tres horas.

Después de la 13:30 horas, se volvió a reanudar la sesión extraordinaria pública, rodeados de ciudadanos a favor del alcalde, otros apoyando a los regidores, al final los regidores sindico municipal aprobaron el convenio de Mando Coordinado; sin embargo, no aprobaron que el alcalde tuviera el poder absoluto de celebrar convenios.

Sergio Alba indicó que nuevamente someter aprobación este punto en cabildo y esperan que recapaciten los regidores.