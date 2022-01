Piden empresarios cambios en nuevas administraciones municipales

Hay cambios que deben generarse de forma inmediata en los municipios, luego de que los nuevos alcaldes y regidores tomaron protesta durante este fin de semana. Es cierto que existen variaciones que dependen mucho de cuestiones financieras como pueden ser los servicios municipales, pero hay otras transformaciones que están ligadas solamente a la voluntad de los nuevos gobernantes y esas ya no pueden esperar; son urgentes para algunos ayuntamientos, como es el caso de Cuernavaca, de acuerdo con la óptica de los empresarios en la entidad.

“La ciudad ya no puede esperar las acciones que cambien sus actuales condiciones. Hoy además tenemos la amenaza de una nueva variante sumamente contagiosa y tenemos la amenaza en el sector empresarial de un nuevo confinamiento y eso ponen en peligro la recuperación que aún no alcanzamos”, dijo Antonio Sánchez Purón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Consideró también que, para resolver los problemas de la capital y el resto de los municipios, todos los integrantes de los cabildos tienen estar involucrados y deben actuar con mucha creatividad, así como lo hicieron los empresarios para salir adelante de la pandemia. “El reto es mayúsculo, porque hoy se deberá trabajar bajo una transparencia y un gobierno abierto. Y no solo será una decisión del presidente municipal, sino que el cuerpo edilicio que lo acompaña tendrá que estar haciendo y colaborando con él. Vemos por ejemplo en Cuernavaca qué hay distintas fuerzas reflejadas en el cabildo y esperamos que esas no atiendan a sus intereses particulares”, afirmó Antonio. Pero, por cuanto a los cambios que sí necesitan recursos económicos, el lider camaral afirmó que se espera que en los 40 días que los cabildos tienen para hacer un análisis y plantear modificaciones a las leyes de ingresos, la expectativa es que se tomen las mejores decisiones a favor de los ciudadanos y no nuevamente, para los mismos gobernantes.

