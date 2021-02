[Diversia] Pandemia aumenta el rechazo LGBT+

Durante la temporada de distanciamiento social por la pandemia de Covid-19, las desigualdades hacia las poblaciones LGBT+ se han acrecentado, en especial por causa de su orientación sexual e identidad de género.

La Encuesta Mexicana de Vivencias LGBT+ ante la Covid-19, elaborada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que el aislamiento social para la comunidad de la diversidas sexual podría incluir el no contar con apoyo social, afectaciones económicas, experiencias de discriminación en el entorno en el que permanecen (principalmente en la familia), problemas de salud mental y la ausencia de programas de salud que aborden necesidades específicas.

En este estudio participó un total de 1,525 personas, pertenecientes a las poblaciones LGBT+. Las poblaciones que predominaron fueron las de hombres gays o bisexuales (65.6%) y mujeres lesbianas o bisexuales (18.5%), personas trans y otras identidades de género no normativas (10.7%) e identidades sexuales no normativas (5.1%).

Se observó que en todas las poblaciones LGBT+ al menos el 90% vive en comunidades urbanas. La población que presentó mayor reporte de pertenecer a comunidades rurales fueron las personas trans y de otras identidades de género no normativas con un 7.32%

En cuanto a la escolaridad de las personas encuestadas, la mayoría tenía estudios de licenciatura o más (76.7%). De todas las poblaciones, las personas trans y de otras identidades de género no normativas fueron las que tuvieron una escolaridad más baja.

De las personas que vivían de forma independiente, el 7.2% regresó a la casa de la familia por causa de la contingencia sanitaria, de éstas los hombres gays o bisexuales fueron quienes lo reportaron con mayor frecuencia.

Al menos siete de cada diez personas conservaron el mismo ingreso o éste disminuyó sin afectaciones, a excepción de las personas trans y de otras identidades de género no normativas en donde el 32.9% tuvo afectaciones por la disminución de su ingreso.

Respecto al diagnóstico de Covid-19, el 6.2% de la población LGBT+ tuvo un resultado positivo a la prueba de SARS-CoV-2. Los hombres gays/bisexuales fueron las poblaciones que reportaron con mayor frecuencia un resultado positivo.

Del total de personas encuestadas, el 13% reportó haber experimentado discriminación por causa de su orientación sexual o identidad de género durante el período de la contingencia sanitaria. Las personas trans y de otras identidades de género no normativas son las que presentan mayor porcentaje con 29.3%.

De la población LGBT+ participante que reportó haber experimentado discriminación por causa de su orientación sexual o identidad de género durante el período de la contingencia sanitaria, el 52% fue blanco de agresiones verbales, 6.6% dijo haber sido agredido físicamente y el 67% fue discriminada de alguna otra manera.

Las personas trans y de otras identidades de género no normativas así como las personas de identidades sexuales no normativas experimentaron en mayor medida agresiones verbales (65% y 64% respectivamente), las personas y de otras identidades de género no normativas presentaron mayor violencia física (10.4%) y las mujeres lesbianas/ bisexuales reportaron en mayor medida otras formas de violencia (78%) son las que presentan mayor porcentaje en todos los tipos de discriminación.

Las personas que experimentaron discriminación por orientación sexual e identidad de género en el contexto de la contingencia sanitaria, reportaron que las fuentes/espacios principales fueron la familia, seguido de los/as amigos/as y los servicios de salud. En cuanto a los grupos por orientación sexual o identidad de género, las mujeres lesbianas o bisexuales reportaron con mayor frecuencia la vivencia de la discriminación en la familia (62.5%). Además, las personas trans y de otras identidades de género no normativas son el grupo más discriminado por sus amigos/as (25%). Con relación a los servicios de salud, son los hombres gays o bisexuales quienes reportaron mayor experiencia de discriminación en este espacio.

Con relación al acceso que los distintos grupos LGBT+ tuvieron a pruebas de infecciones de transmisión sexual (ITS) que no fueron de VIH, en comparación al tiempo anterior a la contingencia por COVID-19, el 49% de la población LGBT+ aseguró haber experimentado una disminución. Las personas de identidades sexuales no normativas y los hombres gays o bisexuales fueron los grupos más afectados, con un reporte en la disminución del acceso de 64% y 50% respectivamente.

En cuanto a las dificultades para realizarse pruebas de detección de ITS que no fueran de VIH, durante la contingencia sanitaria; el 14.1% de la población LGBT+ tuvo problemas para realizárselas, mientras que el 63.2% no intentó hacerse una prueba en este tiempo. Los hombres gays o bisexuales fueron el grupo que reportó con mayor frecuencia esta problemática (17%).