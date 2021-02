[Diversia] El mundo de la moda es incluyente

Las personas trans han tenido una larga y complicada historia en el mundo del modelaje, en los años 60 April Ashley, fue la primera mujer trans en posar para la revista Vogue, pero cuando un periódico británico reveló que se había hecho una operación de reasignación de sexo, nunca más volvió a modelar en su país, tanto fue así que esto la obligó a huir el Reino Unido.

Sin embargo, en la actualidad ésta industria ha sido más abierta, tanto así que por primera vez en la historia del Victoria's Secret Fashion Show se contará con una modelo trans, mientras que en México la revista Playboy abrió las puertas de su portada a una mujer trans, Victoria Volkova, influencer de estilo de vida y belleza, youtuber y actriz.

Para la edición noviembre-diciembre 2020 de la revista para caballeros Playboy, la también activista trans aparició en la portada, señalando Playboy “que la aparición de Victoria Volkova en las páginas es sumamente importante por el significado que guarda. De entrada, porque rompe con todos los estereotipos y apuesta por una libertad sin restricciones para todas las personas”.

Por su cuenta, Victoria Volkova publicó en su perfil de Instagram, “esta portada celebra las diferentes formas de ser mujer, las diferentes formas de ser bella, las diferentes formas de explorar tu sensualidad y disfrutar de tu proceso. Espero que con esta portada las personas tengan mas curiosidad. Más curiosidad de conocerse, de conocer cómo es ser una persona trans. Más curiosidad de cómo viven las personas trans en este país y en el mundo y qué es lo que tenemos que pasar para vivir una vida digna, para ser respetadas, para ganarnos la vida, ganarnos el respeto de los demás, para ser escuchadas y dignificadas, para conseguir un trabajo, sobrevivir a la escuela, y en esta sociedad que no nos voltea a ver ni a nosotras ni a nuestros problemas”.

Jari Jones, modelo de Calvin Klein.

También en 2020, Jari Jones se convirtió en la imagen de la firma estadounidense Calvin Klein para la campaña que se resguarda bajo el hasthag “Proud in my Calvins” (Orgulloso en mis Calvins), misma que se realizó para celebrar el mes del orgullo LGBT+.

A nivel nacional en 2017, la brasileña, Valentina Sampaio se convirtió en la primera modelo abiertamente transgénero en aparecer en las portadas de Vogue París, Vogue Brasil y Vogue Alemania, conocidas como “la biblia de la moda”. En 2019 se dio a conocer por la misma Sampaio que participaría en la línea Pink de la famosa marca de lencería, primera modelo transexual de Victoria's Secret.

Nathan Westling en 2015 comenzó su carrera como modelo, convirtiéndose rápidamente en una de las mejores modelos femeninas de la industria, trabajando para marcas como Marc Jacobs, Versace, Prada y Chanel. En 2019 hizo público su cambio de género por medio de la cadena de televisión CNN afirmando que había comenzado su transición desde hace medio año, “una vez que me quité esa máscara, fue como si finalmente estuviera ... No sé. Ya no llevo una piel que siento que ya no tengo. No estoy jugando a una persona; Ya no intento ser algo que ya no soy. No me siento atrapado en este extraño momento de tener que estar en el medio ".

La estadounidense Leyna Bloom una de las primeras modelos trans en participar en el New York Fashion Week de 2017, y se convirtió en la primera mujer de color abiertamente transgénero en aparecer en Vogue India; además de ser modelo es actriz, bailarina y activista.

A principio de 2014, la firma neoyorquina Barney’s incluyó a 17 transexuales en su campaña publicitaria con la idea de romper estereotipos.

