DIF dará inicio a Campaña de mastografía y papanicolaou

La Jurisdicción Sanitaria No. III, en conjunto con el Sistema DIF municipal, dio marcha a la campaña de Mastografías y Papanicolaou sin ningún costo, la cual permanecerá hasta el 12 de diciembre.

De acuerdo a la directora del DIF Cuautla, Grisel Badillo, los estudios se estarán realizando en el parque Emiliano Zapata, ubicado en el colonia con el mismo nombre, pero será previa cita.

Para la prueba de mastografía los requisitos son tener entre 40 y 69 años, en tanto el papanicolaou lo podrán solicitar aquellas que tengan 25 años en adelante y/o vida sexual activa. Los requisitos para el papanicolaou es no estar en periodo menstrual, no haber tenido relaciones sexuales las 48 horas anteriores, no haber realizado duchas vaginales en el lapso de 48 horas antes y no haber aplicado ningún tratamiento médico vaginal, como óvulos o cremas, en el mismo periodo de tiempo.

Para las mastografías, las mujeres se deberán de presentar sin uso de desodorante, cremas y perfume, acudir de preferencia recién bañadas, con vestimenta de dos piezas y credencial del INE.

Para poder solicitar la cita deberán llamar al teléfono del Sistema DIF 7352842144, para que sea anotada y se le informe del día y la hora.

Sumado a ello, hasta el día miércoles, en las instalaciones del parque de la colonia Emiliano Zapata, de 9:00 a 14:00 horas, la Unidad Médica Móvil Municipal ofrecerá a la población servicios preventivos de salud como consulta médica, orientación nutricional, detección de diabetes en completo ayuno, detección de hipertensión, pruebas rápidas de VIH y extracciones dentales.