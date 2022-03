Desairan diputados a la secretaria de Economía 

Por segunda ocasión la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT) del gobierno estatal, Ana Cecilia Rodríguez López, decidió abandonar el Congreso sin comparecer ante diputados que la habían citado a las 12 horas para que ofreciera detalles de su área, en el marco del tercer informe del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Después de esperar durante veinte minutos en el salón de plenos, la encargada del sector económico decidió retirarse junto con su equipo de colaboradores. Al preguntarle por qué se retiraba, la secretaria de Desarrollo Económico dijo que ya habían pasado veinte minutos de la hora a la que había sido citada, por lo que no esperaría más y siguió caminando. Aclaró que de manera anticipada había enviado por escrito a los diputados el informe que presentaría éste martes a los diputados locales.

Es la segunda vez que la secretaria decide abandonar el Congreso el día en que es citada a comparecer por legisladores; la primera ocasión, el 1 de marzo, huyó del recinto legislativo debido a la protesta de un grupo de abogados.

En esa ocasión, la integrante del gabinete estatal consideró que su integridad estaba en riesgo.

A través de un comunicado de prensa, el gobierno estatal aseguró que "los integrantes del gabinete legal han mostrado voluntad y compromiso para acudir al llamado, en la fecha y hora impuesta por los propios integrantes de la LV Legislatura, y así atender los requerimientos y exponer las acciones más relevantes del tercer año de trabajo de la administración estatal 2018-2024". "En el caso particular de la titular de la SDEyT, esta es la segunda ocasión en que fue convocada en el recinto, y por razones propias de los anfitriones no pudo presentar su exposición", puntualiza el comunicado.

Por último, el Gobierno de Morelos refrendó el respeto irrestricto a la soberanía del Poder Legislativo y de quienes lo representan, por lo que espera reciprocidad a quienes con la representación del Poder Ejecutivo local son convocados a tratar asuntos de suma importancia para la entidad y sus ciudadanos.

Centros de conciliación, sin planes aún

Por otra parte, dijo que aún no hay planes para que los centros de conciliación en Jojutla puedan funcionar y operar, ya que no cuentan con al menos 10 millones de pesos que hacen falta para eso. Destacó que entiende todas las dificultades que implica el traslado de quienes tienen expedientes, pero por ahora no existe una alternativa. Lo anterior, luego de la protesta de abogados de la zona sur debido a que el centro de conciliación dejó de funcionar; incluso la protesta en su contra provocó que cancelara su comparecencia en días pasados.

