Buscan amedrentar a Derechos Humanos de Morelos: Hernández Cruz

Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) manifestó que el atentado que sufrió la institución podría estar relacionado a presiones para que dimita del cargo de ombudsperson.

“No tengo ninguna relación con gente que esté en actividades ilícitas, entonces pues la única posibilidad descartando esto, es que esto haya sido con alguna intención de amedrentar por el ejercicio autónomo que estamos haciendo dentro de la institución”, externó.

Asimismo, confirmó que interpusieron la denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en la cual se establece protección para la institución.

En entrevista, manifestó que esta situación los mantiene preocupados ante la falta de garantías de las autoridades de seguridad pública, para evitar que se registren este tipo de escenarios violentos.

“Estamos preocupados, muy consternados compartimos el sentimiento de impotencia que tiene la sociedad de Morelos, de zozobra ante la falta de seguridad pública en las calles y ahora en las instituciones”, declaró.

Agregó que tras las investigaciones del Ministerio Público confirmaron que finalmente había nueve indicios de impactos de arma de fuego por el ataque registrado la madrugada del 07 de agosto.

Hernández Cruz lamentó que hasta el momento ninguna autoridad del Poder Ejecutivo Estatal se comunicó con la institución o hayan condenado este acto; toda vez que el hecho generó indignación para la sociedad morelense.

Recordó que en 2021 el ejecutivo estatal intentó destituirlo, pero tras ganar un amparo fue devuelto a su labor de ombusperson, de igual forma en junio del 2022 la actual legislatura local lo ratificó en el cargo.

“Me llama mucho la atención que el Gobierno del Estado no haya condenado este ataque a una institución de la cual es el responsable para que pueda funcionar u operar de manera normal en condiciones de seguridad. No ha condenado aún este ataque”, agregó.

Puntualizó que seguirá con su labor frente de la institución, “Vamos a seguir atendiendo los casos para seguir actuando en favor de la sociedad”, manifestó Hernández Cruz.

Por último, informó que las labores vía remota para recibir las quejas de la ciudadanía continúan, pues Protección Civil Morelos realiza el análisis para determinar si existen riesgos en la estructura.