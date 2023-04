De vacaciones los bancos y oficinas de gobierno

Diversas dependencias gubernamentales, al igual que instituciones bancarias suspenderán actividades durante los días santos, es decir, a partir de este jueves seis de abril y hasta el lunes 10; en algunos casos el cierre es hasta el 11 de abril debido a la conmemoración del aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata.

En el caso de los bancos no abrirán sus puertas del seis al nueve de abril, a excepción de los ubicados al interior de centros comerciales y supermercados; en Cuernavaca algunos centros comerciales cuyos bancos sí operarán son: Plaza Cuernavaca, Galerías y Averanda.

La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que existen 59 mil cajeros automáticos disponibles, para que los usuarios puedan hacer depósitos en las practicajas, que son dispositivos que cumplen con más de una función como: pagos en efectivo a cuentas de cheque o ahorro, pagos en efectivo a tarjetas de crédito e incluso el pago de servicios.

Además, a través de la aplicación móvil de tu banco puedes realizar: transferencias interbancarias, pagos de servicios, compras por internet, consulta de saldo y consultar tu estado de cuenta en tiempo real.

En Cuernavaca hay algunas instituciones bancarias que laboran los sábados como: BBVA, sucursal Centro y Cantarranas al igual que dentro de Plaza Cuernavaca.

En Plan de Ayala el banco Santander estará abierto el día sábado de 10 a 14 horas, al igual que la sucursal que se encuentra sobre la avenida Vicente Guerrero, zona 1, en Lomas de la Selva y la sucursal Centro.

La institución CitiBanamex de Alta Tensión 156-A, en la colonia Cantarranas brindará servicios el día sábado desde las nueve, hasta las 14 horas, al igual que en Casa Blanca que se encuentra en Lomas de la Selva.

BanCoppel y Banco Azteca no dejarán de dar servicio, ya que ellos trabajan los 365 días del año.

En cuanto a las instituciones que no laborarán en estos días santos se encuentra: el Instituto Nacional Electoral (INE), el servicio se reanudará el lunes 10 de abril de 2023 en los horarios habituales.

Si se requiere más información sobre los horarios y días de atención, sedes de los módulos móviles o requisitos para tramitar la INE en el estado de Morelos. La línea del Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana estará disponible, al número 777 313 2254 y o en la página de Facebook INE Morelos.

Respecto a las dependencias de Gobierno del Estado y organismos autónomos como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, las actividades se retomarán hasta el 11 de abril, ya que el lunes 10 se consideró día de asueto en conmemoración del aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata.

En el caso de la Fiscalía, las actividades esenciales si se realizarán, pero no estarán disponibles las cajas de pago en ninguna de sus sedes en Cuernavaca, Temixco, Cuautla, y Jojutla, por lo cual, no se podrán expedir constancias de antecedentes no penales, ni tampoco constancia de identificación vehicular.

Para presentar alguna denuncia penal, los Ministerios Públicos de guardia estarán recibiendo a la ciudadanía de manera normal durante estos días.

En dependencias como la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) no se podrá realizar el pago de Refrendo 2023, adquisición de placas, trámite para expedir la licencia de conducir o cualquier otro procedimiento, pues sus diferentes sedes se mantendrán cerradas.

Serán más de mil 600 los trabajadores de Gobierno del Estado que se irán de vacaciones, solo en el sector salud laborará a través de guardias para brindar el servicio a la ciudadanía que lo requiera.

Las dependencias que brindan auxilios a la ciudadanía, tales como la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) continuarán laborando para brindar el apoyo necesario a la ciudadanía de Morelos, así como para los visitantes.

En la zona Sur tampoco habrá actividades en Ayuntamientos

Desde este miércoles cinco de abril algunos Ayuntamientos ya no tuvieron actividades, las cuales se retomarán el día 11.

Los trabajadores de los Ayuntamiento tendrán de asueto los días seis, siete y 10 de abril, aunque la mayoría suspendió labores desde este cinco de abril, como son los municipios de: Amacuzac, Tlaquiltenango, Zacatepec y Puente de Ixtla.

En Jojutla las oficinas administrativas del Ayuntamiento, dieron a conocer que se suspenderán labores los días antes mencionados y solo estarán en funcionamiento las áreas operativas como: seguridad pública, tránsito, protección civil, bomberos, servicios públicos y servicios de limpia y ecología. Reanudando labores todo el personal el martes 11 de abril. / Con información de Valeria Díaz, Enrique Domínguez, Emireth Cossio y Angelina Albarrán.