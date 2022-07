Dan inicio a las obras de drenaje en colonia Emiliano Zapata de Jojutla

En la calle Venustiano Carranza de la colonia Emiliano Zapata de Jojutla comenzaron las obras de drenaje, luego de años de esperar, por lo que los vecinos agradecieron el compromiso del alcalde Juan Ángel Flores Bustamante.

Este lunes 25 de julio, el edil en compañía de la síndica Amada Martínez Morán; los regidores Patricia Luna Domínguez, Simri Brayan Grimaldo Tovar y Reyes Bruno Oliveros, fueron testigos del inicio de los trabajos de la obra de construcción de 132 metros lineales de drenaje sanitario.

Alejandro Álvarez Flores, vecino del lugar e integrante del comité de la obra, destacó que desde hace más de dos administraciones habían solicitado el apoyo para la integración de este servicio indispensable.

Sin embargo, fue hasta ahora que el cabildo dio luz verde al proyecto: "Lo agradecemos porque sí es fundamental, vivimos a pocos metros de la avenida principal y no contábamos con el servicio de drenaje", dijo.

El edil Flores Bustamante destacó la participación y organización de los vecinos para llevar a cabo esta obra que sin duda será de gran beneficio para los 459 habitantes de la zona: "Vamos a empezar con el drenaje y posteriormente con la pavimentación”, agregó.

Por su parte, el director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Raúl Herrera Flores, recordó que esta obra es por contrato del ramo 33 fondo 03 del ejército fiscal 2022.

Luego de reconocer que en la colonia Zapata el gobierno municipal ha invertido muchos recursos después de lo que se vivió en el sismo de septiembre de 2017, dijo que se van a atender otras obras en las colonias donde también quieren y merecen mejorar sus condiciones de vida.

El alcalde reconoció retraso en la obra de pavimentación de la calle Leyva, donde fue rechazado el proyecto de desarrollo urbano que se va haciendo en el municipio.

“El año pasado se cambió el drenaje, no fue barato, se hizo de manera tripartita con Conagua, Ceagua y el municipio, porque no podemos hacer una obra que no sea inclusiva, mi obligación es cumplir con la agenda 2030 de la ONU y para eso debemos pensar en las personas en sillas de rueda, los adultos mayores, y no se van a poner árboles en esa calle, va a ser una calle tradicional al margen del proyecto de mejora de la imagen de Jojutla”, concluyó el alcalde.

