Cuernavaca sigue sufriendo la falta de agua

La mañana de este lunes 25 de julio los habitantes de la colonia Antonio Barona y Bosques de Cuernavaca tomaron las oficinas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) debido a que en los últimos días no han recibido el vital líquido, o bien cuando ha llegado solo es un “chorrito de agua”, como señalan algunos pobladores.

Los vecinos señalaron que algunos lugares llevan hasta meses con un tandeo precario, sin embargo su molestia creció con el inicio de la temporada vacacional, pues explicaban que es cuando en particular disminuyen los tandeos.

Ante esta situación, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, dijo que espera que las autoridades de SAPAC les dé una respuesta pronto y explicó que la causa fue un cambio de tubería, además de que se cambiaron válvulas, sin embargo “siguen pensando que la presión del agua no es suficiente por lo que solicitan que se cambie nuevamente las válvulas”.

El edil explicó que no es fácil cambiar tubería y hacer reparaciones con el flujo del líquido, pues hay veces que las reparaciones se llevan de dos a tres días e incluso a veces un poco más, debido a que las bombas en muchas ocasiones no funcionan correctamente, por lo que se tienen que reparar y esas son las reparaciones más tardadas, “hemos procurado que se atiendan y que no pasen más de tres días en la reparación de este líquido”.

Subida a Chalma es otro de los puntos que se encuentran en esta situación, pues debido a la reparación de fugas se han quedado sin el vital líquido, sin embargo el alcalde señaló que esto es cíclico pues colonias como Satélite y Altavista también se pueden ver afectadas en algunos momentos debido a los tandeos, "pues si procuramos que toda la ciudadanía tenga agua al mismo tiempo será imposible".

El alcalde señaló que en algunas ocasiones se tiene que dotar de agua a una parte y en otras ocasiones a otras, esto mediante ciertos horarios y ciertos días.

Explicó que pese a que en el municipio no hay situaciones de sequía como se ha visto en otras partes del país, en Cuernavaca estamos acostumbrados a tener siempre el vital líquido, por lo que entiende el malestar de los colonos cuando abren la llave y no les llega agua.

“Efectivamente Cuernavaca es un lugar privilegiado por la zona cercana al bosque del agua, que es la que nos surte del vital líquido por los mantos freáticos, pero tampoco es un recurso renovable y tenemos que cuidarlo”, explicó el alcalde.

