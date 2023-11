No hay acercamiento entre el Frente Amplio y Urióstegui para reelección

El Frente Amplio por Morelos no ha tenido ningún acercamiento con el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, para abanderarlo en una posible reelección, reconoció el edil.

A pesar de que Urióstegui Salgado no ha dicho abiertamente que contenderá por la alcaldía capitalina una vez más, hizo hincapié en que si la situación lo permite y llegara a buscar la reelección, esta sería únicamente con el Partido Acción Nacional (PAN) y en su caso con el Frente Amplio, expresó que no se encuentra interesado en otras propuestas.

“No, yo tengo claro mi destino, si no es con el PAN y el Frente Amplio en su caso, no participo”, expresó.

No obstante, el funcionario municipal fue enfático en que continuará trabajando por Cuernavaca y que dar continuidad a lo hasta ahora realizado sería lo más acertado.

“No es un tema que me ocupe, desde luego dar continuidad con los trabajos desde la presidencia municipal, sería importante, pero no depende de mí, depende de los partidos, y como ustedes han visto de momento, no hay acuerdo entre todos los que integran el Frente Amplio, así que trataré de no distraerme en estas cosas… Desde luego me gustaría, pero no han hablado conmigo”, explicó.

Asimismo, Urióstegui Salgado mencionó que desde que tomó protesta el pasado 31 de diciembre del 2021, su prioridad es la capital de Morelos, y servir como alcalde, por lo que mientras la gente lo quiera, continuará haciéndolo.

“Desde que rendí protesta como presidente municipal, es seguir siendo presidente municipal mientras la gente lo permita".

Virtual candidata a gubernatura del Frente Amplio

La exmorenista Lucía Meza Guzmán se reunió con los líderes del Frente Amplio por México, esto después de haber renunciado a las filas del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena); durante la reunión se acordó que Meza Guzmán será la representante del Frente en el estado de Morelos, lo que la convierte en la virtual candidata para la gubernatura.

Bajo este tenor, el alcalde de Cuernavaca, señaló que en el estado de Morelos no se han generado condiciones para que más mujeres participen en política, por lo que el número de quienes sí lo hacen es reducido.

“El número tan reducido de quienes lo hacen y tienen un reconocimiento en el estado, es mínimo, de tal manera que los partidos deben de buscar una rentabilidad electoral, ya veremos si esto se consolida, cómo trabajan los partidos, la ciudadanía y cómo se integra un programa de gobierno qué beneficie a la población y no se base en una aspiración personal”, explicó el munícipe.

Agregó que, electoralmente, estas decisiones son válidas, sin embargo, se tendrán que priorizar las necesidades de la población morelense.