Cuernavaca necesita un alcalde sin distracciones: PRI

El PRI en Cuernavaca con el sector popular en el estado adelantaron que por medio del regidor en la capital estarán solicitando al cabildo que el presidente municipal Antonio Villalobos Adán solicite licencia al cargo en tanto concluye su proceso legal, con la finalidad de que no se trastoque el desarrollo de la ciudad y no se usen recursos del municipio para otros rubros. Es necesario, planteó Iván Saucedo, líder de la CNOP en el estado, que los recursos y esfuerzos deben estar enfocados en el desarrollo de la ciudad y no en los tribunales.

Confió que como partido no es que tengan algún interés en contra del alcalde, pero es urgente que alguien sin otra distracción que la ciudad tome decisiones ante la grave crisis que padece la capital del estado, que vive hoy en medio de la ingobernabilidad, con un ayuntamiento en medio de una crisis de credibilidad, “no conozco en la historia reciente a un presidente municipal que no puede acercarse a las instalaciones del ayuntamiento, como tampoco un subsecretario de PC en medio de una pandemia permanezca en prisión preventiva hasta la siguiente audiencia, creo que las muestras son contundentes de que el manejo que se ha venido dando en el ayuntamiento es opaco y está lleno de corrupción y malos manejos”.

Por eso más allá de partidos, por el interés de rescatar a la capital del estado, es que la gente quiere respuestas, sobre todo que es lo que se está haciendo el gobierno de la ciudad por las familias que viven aquí, porque desafortunadamente la autoridad responsable hoy está en un afán de buscar por su beneficio personal y llevar su proceso en libertad y al mismo tiempo, tratar de conducir a una ciudad como Cuernavaca no es para nada la mejor opción. “Debe comprobar Antonio Villalobos los ingresos que tiene por más de 50 millones de pesos, con un ayuntamiento en plena crisis”.