Cuautla y Ayala encabezan la lista con mayor número de casos covid-19 del oriente

Los morelenses actualmente tienen que lidiar con el Covid- 19 , con dengue, zika, chikungunya y ahora con carne contaminada con clembuterol, autoridades de salud llaman a la población cuidarse de posibles contagios de dichos padecimientos.

En la rueda de prensa número 103 que ofreció la Secretaría de Salud en el estado de Morelos se dio a conocer que los casos de Coronavirus continúan a la alza en la entidad, de manera específica son los municipios de Cuautla con 768 casos confirmados, Ayala con 232 casos confirmados, Yautepec con 161 casos confirmados, Axochiapan con 114 casos confirmados y Yecapixtla con 108 casos confirmados, los municipios de la región oriente con mayor número de contagios de Covid- 19, sin embargo esta enfermedad no es la única con la que los morelenses tienen que lidiar en estos días, pues también la proliferación de mosquitos transmisores de dengue, zika, chikungunya va en aumento.

Integrantes del comité estatal de la Secretaría de Salud informaron que la entidad tiene registrada 185 casos de dengue de los cuales 90 son con signos de alarma y 95 son considerados dengues no graves. Si bien la letalidad es cero pues hasta la fecha no se ha registrado ninguna persona que muera a causa de cualquiera de estas tres enfermedades, la posibilidad de que los contagios vaya en aumento es alta.

Pero ahora los morelenses también tienen que lidiar con una alerta epidemiológica y sanitaria que se originó por el consumo de carne contaminada de clembuterol, a decir de las autoridades sanitarias en los municipios de Jonacatepec, Jantetelco, Ayala, Cuautla y Atlatlahucan , se están haciendo las investigaciones permanentes ante el contagio de varias personas.

Ahora en Morelos las familias no sólo tienen que lidiar con el quédate en casa, si no también con el eslogan lava, tapa y voltea, y por si fuera poco tienen ahora que fijarse hasta el tipo de carne que se come para evitar intoxicarse.

