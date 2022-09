Cuauhtémoc Blanco reconoce lucha de poderes en Morena

El gobernador Cuauhtémoc Banco Bravo, confirmó su afiliación al partido Morena, dada la invitación del propio presidente nacional Mario Delgado; aunque reconoció la lucha de poderes al interior del partido, dijo qué hay personajes que sólo han prometido trabajar a favor del instituto y no han cumplido.

“Con lo de mi hermano yo no me meto, creo que ganó por sus propios méritos y siempre lo he dicho la gente de Morena en lugar de que nos unamos, nos destruimos los mismos”, dijo respecto a la inconformidad que morenistas han mostrado por la adhesión de Ulises Bravo Molina.

Se dijo respetuoso de los liderazgos en Morelos, pero aceptó que en el Congreso ha tenido más alianzas con otros partidos como el PRI y el PAN que de Morena.