Cuauhtémoc Blanco no quiere la presidencia de México, todavía

Respecto a sus aspiraciones políticas, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo señaló que aún no es tiempo de decidir ni su tiempo para aspirar a la Presidencia de la República, "es muy rápido pero sí me gustaría algún día".

El mandatario estatal indicó que no tiene “gallo” a la Presidencia de la República: “Que gane el mejor, yo siempre les he dicho y muchas veces lo he dicho aquí, quien toma las decisiones es la gente, no nosotros”.

Asimismo, Cuauhtémoc Blanco agregó que algún día le gustaría ser diputado o senador de la república, pero aún le faltan más años de gobierno.

“Mi objetivo es estar aquí y cuando se acerquen las elecciones tomaré una decisión, si sigo en la política o voy a otro objetivo que siempre he deseado, ser entrenador y estar algún día en algún mundial con la Selección Mexicana”, y agregó que cuenta con muchos ofrecimientos.

Cuestionado sobre a quién propondría para candidato a la gubernatura de Morelos, Cuauhtémoc Blanco comentó que no puede, “luego sacan las garras y las uñas, y sabes qué es lo que más me molesta es que muchos ya se están candidateando y todavía faltan dos años y medio”.

Inclusive puntualizó que es una realidad que en los primeros tres años de gobierno todos los personajes políticos están a su lado y pasando dicho tiempo se empiezan a candidatear.

En días pasados, Rabindranath Salazar Solorio fue nombrado coordinador general de Política y Gobierno de Presidencia, quitándolo del cargo de subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.

Ante este nombramiento, el gobernador refirió que no había nada que opinar y que al final son decisiones del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.



