Crisis del agua en Cuernavaca, falla bombeo en 56% de los pozos

Ante las manifestaciones de los colonos de la colonia de Tlatepexco en Cuernavaca, el presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado señaló que la exigencia de la ciudadanía se debe a que el vital líquido no llega con la presión necesaria para abastecer sus tinacos.

Señaló que en el caso particular de Tlatepexco, la bomba que abastece el agua potable es de 150 caballos de fuerza, sin embargo, no es suficiente. El alcalde al ser cuestionado sobre cuál sería el futuro de los colonos, señaló que sí es necesario hacer una remodelación de pozos, pero las arcas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) no cuentan con el recurso para esto.

"Es necesario hacer una remodelación de muchos pozos y actualizar equipo, pero una bomba de estas cuesta alrededor de 300 mil pesos, además hay que usar una grúa para extraerla y sustituirla", explicó Urióstegui Salgado.

Asimismo, el edil señaló que éste no es el único pozo que necesita remodelación, ya que por lo menos 50 pozos lo requieren, además de no contar con los recursos económicos y el material, el munícipe señaló que estos equipos normalmente se fabrican en Alemania.

El alcalde explicó a los presentes que mientras no se pueda realizar este cambio, podrían continuar las deficiencias en el municipio, “la carencia de recursos económicos hace que no se pueda resolver de fondo el problema”, dijo.

Por último, mencionó que para mejorar el servicio y permitir al SAPAC la renovación de las bombas, los ciudadanos tendrán que cumplir con sus obligaciones de pago.

"Necesitamos la participación de la población, la manifestación que haga cualquier grupo de pobladores no hace que se cuente con recursos; pueden bloquear toda la ciudad si quieren, pero eso no hará que se tome la decisión de cambiar bombas dada la carencia de los recursos... hay gente que acude a pagar pero es insuficiente lo que ingresa" concluyó el alcalde.







